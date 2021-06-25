Заметно преобразились общественные территории в Исаклинском районе

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Нацпроект «Жилье и городская среда» уже хорошо известен населению, и каждый видит позитивные изменения, которые происходят на общественных пространствах и во дворах городов и сел. Заметно поменяли свой облик и общественные территории в Исаклинском районе.

За время реализации приоритетного проекта с 2018 по 2020 год новый вид приобрели: сквер Молодоженов, парк Победы, сквер по ул. Новомосковская, зона отдыха на Центральном пруду в Исаклах. Также в районном центре начато благоустройство улицы Куйбышевская. Построена детская площадка с зоной тихого отдыха в селе Большое Микушкино.

«Наши жители давно мечтали о хорошей детской площадке, голосовали за нее, – говорит глава поселения Большое Микушкино Наталья Сидорова. – И вот благодаря нацпроекту мечта стала реальностью. Прошло уже три года, а это общественное пространство не перестает быть популярным. Площадка построена рядом со школой, поэтому и на переменах ребята прибегают сюда. Любят это место молодые мамы с колясками и молодежь. Планируем установить дополнительно лавочки».

В районном центре реализация национального проекта началась с благоустройства сквера Молодоженов. Для выездных регистраций была установлена белая красивая арка. В сквере появилась детская площадка с резиновым покрытием, сделаны пешеходные дорожки из плитки и новое освещение. Вокруг фонтана поставили садовые диваны. Оборудовали парковку. Общедоступное место стало еще популярнее среди местных жителей и гостей Исаклов.

В 2019 году облагородили Парк Победы в районном центре. В парке в рамках формирования комфортной среды обустроили детскую площадку, для любителей активного отдыха сделали спортплощадку для игры в баскетбол, рядом установили уличные тренажеры. Также была обновлена сцена и установлены новые лавочки для зрителей.

В 2020 году благодаря нацпроекту стала комфортной зона отдыха на Центральном пруду в Исаклах. Здесь появился большой навес от солнца и лавочки, сделано освещение и паркинг для велосипедов. Также в Исаклах прошло благоустройство сквера по ул. Московская и начата работа по преображению улицы Куйбышевская.

Улица Куйбышевская продолжила свое видоизменение и в текущем году. После окончания всех работ она будет радовать жителей новыми тротуарами, огражденными скверами, обновленным освещением. В настоящий момент ведутся работы по монтажу световых опор и ограждения четырех скверов, расположенных вдоль этой улицы.

"Тротуары уже рассыпались по всей улице и в непогоду становятся своеобразной полосой препятствий. Устарели ограждения вокруг сквериков. Радует, что сразу в проект включено уличное освещение, ведь самостоятельно сельскому поселению не осилить такой важный, но такой финансово затратный фронт работы. Мы все с нетерпением ждем, когда закончатся работы, – радуется переменам жительница села Наталья Ивановна.

Позитивные изменения заметны и по дворовым территориям района. За три года эстетичными и комфортными стали более 12 дворов.

«Национальный проект позволил нам за небольшой период времени заметно преобразить внешний вид общественных и дворовых территорий района, – говорит глава Исаклинского района Валерий Ятманкин. – От того, насколько современными и комфортными будут наши поселения, зависит в целом привлекательность района для молодежи, развитие экономики и туризма. Открывающиеся возможности в обновлении общественных мест и придомовых территорий, которые дает нацпроект «Жилье и городская среда», осознают все. Поэтому мероприятия, направленные на благоустройство территорий, идут с максимальным вовлечением жителей».