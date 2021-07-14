Глава региона обсудил с руководством и активистами Исаклинского района стратегию социально-экономического развития территории

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В среду, 14 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров свой рабочий день провел в Исаклинском районе. После осмотра ряда социальных объектов и общественных пространств глава региона обсудил с руководством и активными жителями муниципалитета стратегию социально-экономического развития территории.

«Сегодня мы отработали с коллегами по целому ряду направлений, побывали на объектах, в том числе, по которым раньше обращались жители Исаклинского района, руководители учреждений. Рад, что все, о чем договаривались, мы исполнили и где-то даже сделали чуть больше, чем когда-то вместе решили, – отметил глава региона. – В Исаклинском районе если мы беремся за дело, то точно доводим его до конца».

Особое внимание было уделено вопросам, которые были обозначены людьми в качестве приоритетных при создании стратегии развития района в 2018 году. «Мы, обратившись к людям, получили 950 тысяч предложений, что для меня очень важно и дорого. Все они в той или иной степени были учтены в стратегии развития региона, которую мы воплощаем в жизнь», – напомнил губернатор. Он добавил, что многое удалось успешно реализовать. Набранные темпы позитивных преобразований не были снижены и в прошлом году, даже несмотря на пандемию коронавируса и объективные экономические трудности.

Вместе с тем, жизнь не стоит на месте, люди сталкиваются с новыми проблемами и вызовами. Поэтому сейчас во всех территориях идет работа по уточнению стратегических документов развития муниципалитетов и региона. «На основании ваших предложений, вопросов, которые ставятся в муниципалитетах, мы будем корректировать работу регионального Правительства, в том числе наши долгосрочные планы», – отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам обсуждения.

Безусловно, большие возможности для обустройства родной земли дают национальные проекты, инициированные Президентом России Владимиром Путиным. И эти ресурсы необходимо активно использовать.

Глава района Валерий Ятманкин доложил, что за последние два года в районе были построены и открыты два фельдшерско-акушерских пункта – в деревнях Малое Микушкино и Сухарь Матак, дополнительно приобретены три автомобиля для оказания скорой и неотложной помощи. А по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» ежегодно в район переезжают по одному врачу и фельдшеру. «У нас есть муниципальная программа, благодаря которой мы оказываем поддержку медикам – компенсируем часть средств на аренду жилья, – добавил руководитель муниципального образования. – Но у нас все же есть нехватка врачей, поэтому мы направляем молодежь на учебу по целевому направлению и выплачиваем им дополнительную стипендию. Здесь мы держим руку на пульсе и стараемся проблему решить».

Родители и их дети замечают перемены и в сфере образования. В двух школах – в Исаклах и селе Новое Якушкино – работают центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Есть и детский мини-технопарк «Кванториум».

Активно ведутся работы по обновлению облика школ. Первого сентября после ремонта откроется образовательное учреждение в селе Сухарь Матак. В этом же здании находится детский сад, почта, библиотека и сельский дом культуры. «Это целый комплекс, который необходим данному населенному пункту, поэтому мы решили в этом году привести все помещения в порядок», – добавил глава района.

В 2020 году на территории муниципалитета в рамках реализации различных программ построены и открыты 3 спортивные площадки в населенных пунктах Ганькин Матак, Сухарь Матак, и Исаклах, в текущем году построены еще 2 – в Саперкино и Самсоновке. На сегодняшний день более 600 детей систематически посещает спортивные секции.

В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» за последние три года проведены работы по благоустройству 11 дворовых и 6 общественных территорий. Участие в губернаторском проекте «СОдействие» уже позволили привести в порядок 7 пространств. В текущем году отобраны на конкурсной основе еще 5. При этом есть существенный задел на следующие годы.

«Эти программы дают возможность навести порядок во всех населенных пунктах. В эту работу мы активно вовлекаем жителей, чтобы вместе определить, как должна выглядеть территория, что на ней необходимо построить. И уже сегодня люди замечают позитивные тенденции, ведь есть с чем сравнивать», – отметил Валерий Ятманкин.

«Видно, что все делаете по-хозяйски, достойно, для людей и родной земли. И даже заброшенные участки приводятся в порядок и благоустраиваются. Здесь есть определенные успехи», – отметил Дмитрий Азаров.

В районе активными темпами идет строительство жилья, в том числе для многодетных семей. Ремонтируются дороги, социальные учреждения. Развивается сельское хозяйство. Только в прошлом году было собрано боле 67 тысяч тонн зерна при средней урожайности 22,6 центнера с одного гектара. Развивается и животноводство. В этой сфере работает 10 сельхозпредприятий и 20 крестьянских фермерских хозяйств.

Глава района отметил, что основная цель – удержать молодое поколение и создать возможности для самореализации. Нужно, чтобы молодежь связывала свое будущее с районом, видя перспективу его развития. На данный момент эта проблема стоит в муниципальном образовании довольно остро. Менее 10% ребят, которые уезжают учиться, возвращаются на территорию района. Эффективно целевой набор работает только в сельском хозяйстве и отчасти по медицинским специальностям. Губернатор призвал активнее проводить работу с выпускниками: «У вас не так много выпускников. Вы лично заинтересованы в каждом из них, чтобы они жили, работали и создавали семьи здесь, на территории района. Работайте над этим с каждой семьей, с каждым ребенком», – подчеркнул губернатор, обращаясь к Валерию Ятманкину.

Не менее значимый вопрос, который обозначили жители района, – низкие темпы по созданию новых рабочих мест. «В Самарской области в целом за 3 года произошел перелом. Сейчас в регионе ежегодно создается не менее 10 тысяч рабочих мест. Количество людей, которые ищут работу, в 2 раза меньше, чем вакансий. Мы занимаемся этим вопросом, понимая, что это важнейшая задача. Вам также нужно сосредоточить свое внимание на создании новых рабочих мест в районе», – подчеркнул губернатор.

Валерий Ятманкин пояснил, что в этом году в районе всего будет создано порядка 200 рабочих мест. Откроется автономная некоммерческая организация по профилактике социально-значимых заболеваний, социализации и укреплению здоровья общества. Это многофункциональный центр стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, людей, нуждающихся в уходе. Сейчас организация получает лицензию и уже в ближайшее время планирует начать работу. По мнению губернатора, появление такого серьезного работодателя может существенно повлиять на социально-экономическое развитие района.

В ходе совещания Дмитрий Азаров вместе с властями района поднял ряд вопросов, с которыми к главе региона обратились люди в соцсетях. Так, жители села Большое Микушкино сетуют на отсутствие аптеки. Губернатор поручил министру здравоохранения региона Аремену Беняну поработать с руководителями крупных аптечных сетей и организовать продажу лекарств в населенном пункте, где проживает более тысячи человек.

«Есть помещение, которое готова предоставить администрация поселения. Создайте условия для того, чтобы там аптечный пункт появился», – поручил глава региона.

Еще один острый вопрос – отсутствие фельдшера в ФАПе в селе Старое Вечканово. До недавнего времени фельдшер приезжал по графику, работая на 0,25 ставки, но впоследствии уволился. Губернатор поставил задачу министру разобраться в ситуации и решить вопрос в кратчайшие сроки.

Речь зашла и о водоснабжении населенных пунктов. Коммуникации устарели и требуют замены. Валерий Ятманкин отметил, что в прошлом году была начата разработка проектной документации по реконструкции водопроводных сетей в четырех населенных пунктах: Новое Ганькино, Новое Якушкино, Самсоновка и Сухарь Матак. Работы планируется начать в следующем году по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Срочной замены требует водовод в Старом Вечканово, протяженность которого составляет свыше 7 километров. «Вам нужно определить самые аварийные участки. Я готов оперативно средства выделить, помочь вам. Там аварийная ситуация по водоводу, и вода до людей фактически не доходит за счет износа сетей. Нужно срочно направить заявку», – обратил внимание главы района Дмитрий Азаров.

Подводя итоги встречи, губернатор отметил, что в целом у муниципального района есть успехи, в том числе по исполнению нацпроектов. Однако еще есть над чем работать – люди ставят новые задачи.

«В Исаклинском районе, как и в других муниципалитетах региона, есть свои преимущества, есть и проблемы. И совершенно очевидно, что без четкого планирования достигать результата невозможно. Вместе с жителями вы разработали стратегию, определили себе цели. Если за 3 года мы их достигли или они потеряли актуальность, давайте вновь их обсуждать и корректировать. Важно знать насущные проблемы людей и быстро реагировать на них. Без определения четких приоритетов достигать результата невозможно. Я бы попросил вас сконцентрироваться на решении тех задач, которые ставят жители района, четко понимать возможности, которые дают нацпроекты. Это формирует доверие к управленческой команде. А когда есть доверие, есть и поддержка людей», – резюмировал Дмитрий Азаров.