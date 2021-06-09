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Подробности смертельного ДТП в Исаклинском районе

9 июня 2021 18:41
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По данному факту проводится проверка.

Сегодня, 9 июня, около 12.40 в районе 1156 км автодороги М5 «Урал» в Исаклинском районе Самарской области произошло столкновение легкового автомобиля и КамАЗа.

По предварительным данным, женщина 1960 года рождения, управляя автомобилем РЕНО Сандеро, двигаясь со стороны Уфы в сторону Самары, на 1156 км   М-5 "Урал", выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с движущимся во встречном направлении  КамАЗом. В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Рено.

По данному факту проводится проверка.

 

Теги: ДТП Исаклинский район

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