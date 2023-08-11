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Дмитрий Азаров и Дмитрий Патрушев осмотрели мощности агрокорпорации «БИО-ТОН» в Самарской области

11 августа 2023 15:18
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Дмитрий Азаров и Дмитрий Патрушев осмотрели мощности агрокорпорации «БИО-ТОН» в Самарской области

В пятницу, 11 августа, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев во время рабочей поездки в Безенчукский район оценили мощности селекционно-семеноводческого центра Агрокорпорации «БИО-ТОН». Этот инвестиционный проект по производству различных видов семян сельскохозяйственных культур был реализован в 2022 году.

Генеральный директор Агрокорпорации Ирина Логачева отметила, что строительство собственного семенного завода стало важным шагом для обеспечения растениеводческого направления БИО-ТОНа собственными высококачественными семенами наиболее востребованных в нашем севообороте культур. «Это производство задает новый стандарт в отечественном семеноводстве. В наших планах – увеличение площади посевов под семена и развитие семеноводства в самостоятельное бизнес-направление», – рассказала руководитель компании.

Новое производство полностью автоматизировано. «Управление происходит благодаря отечественному программному обеспечению. Мощность комплекса составляет 86 тысяч тонн семян зерновых, зернобобовых и масличных агрокультур в год», – рассказал Губернатору и Министру председатель совета директоров Агрокорпорации Эдуард Зернин. В результате реализации проекта было создано 42 новых высокотехнологичных рабочих места.

По итогам прошлого года фактический объем производства центра составил почти 16,5 тысяч тонн семян. В этом году специалисты ожидают рост до 28 тысяч тонн. Среди выпускаемой продукции – семена озимой пшеницы, ячменя, яровой твердой и мягкой пшеницы, нута, гороха, сои, подсолнечника и горчицы.

«На экспорт продукция нашего селекционно-семеноводческого центра не отправляется. Все семена используются в основном для покрытия собственных нужд Агрокорпорации «БИО-ТОН», часть уходит на реализацию на российском внутреннем рынке», – подчеркнул Эдуард Зернин.

Центр является важнейшим звеном работы по созданию новых отечественных гибридов подсолнечника – этой работой «БИО-ТОН» занимается в рамках консорциума с ФГБНУ ВНИИМК им. Пустовойта, ООО «РУСИД» и ГК «ЭФКО.

«Очень хорошее предприятие», – отметил Дмитрий Патрушев по итогам знакомства с селекционно-семеноводческим центром. Глава Минсельхоза РФ предложил руководству компании активнее участвовать в Федеральной научно-технической программе развития сельского хозяйства. «Предприятие получит дополнительную грантовую поддержку. Сделайте все для того, чтобы принять участие в программе», – обратился Министр. «Мы со своей стороны – Правительства Самарской области – окажем необходимые помощь и содействие», – добавил Губернатор Дмитрий Азаров.

 

Фото — Андрей Савельев

Теги: Дмитрий Азаров

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