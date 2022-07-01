что изменится в жизни россиян с 1 июля

154

С 1 июля должники смогут защитить сумму в размере прожиточного минимума от списания в тех случаях, когда взыскатель передал исполнительный документ в банк должника без привлечения судебных приставов. Максимально допустимый срок оформления российского паспорта теперь составит пять рабочих дней. Кроме того, расширится функционал «Госуслуг» в части предоставления соцподдержки, а предприниматели получат доступ к экспериментальному налоговому режиму.

Должники смогут подать в кредитную организацию заявление о сохранении прожиточного минимума от списания. Таким образом выплаты можно будет защитить даже в том случае, когда взыскатель передал исполнительный документ в банк должника без привлечения судебных приставов.

Аналогичная мера при наличии исполнительного производства у судебных приставов действует с февраля 2022 года. В соответствии с ней гражданин может подать заявление о защите конкретного банковского счёта в отделение ФССП, после чего банк при взыскании долга будет обязан оставлять на нём эту сумму.

С 1 июля оформление паспорта должно занимать не больше пяти рабочих дней с момента приёма документов органом МВД от гражданина или МФЦ. До вступления этой нормы в силу срок оформления паспорта составлял десять дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней — во всех остальных случаях.

Кроме того, с этой даты граждане смогут встать на учёт по месту пребывания или жительства в любом регистрационном органе в пределах муниципального района. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе процедуру можно пройти в любом органе в пределах города.

Помимо этого, иностранные граждане и лица без гражданства из числа победителей и финалистов общероссийских конкурсов платформы «Россия — страна возможностей» смогут получить вид на жительство в РФ в упрощённом порядке, им не понадобится разрешение на временное проживание.

Компенсацию 50% стоимости ОСАГО смогут получить инвалиды, имеющие транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законные представители. Соответствующая опция появится в функционале портала «Госуслуги».

Кроме того, заявление о предоставлении мер социальной поддержки через этот портал теперь смогут получить члены семей погибших военнослужащих и сотрудников силовых органов.

Это касается, в частности, выплат в связи с расходами на жилое помещение, взносов на капремонт, услуг ЖКХ и пособий на детей.

Граждане в случае обращения за медицинской помощью смогут предъявить либо полис ОМС, либо документ, удостоверяющий личность. Сотрудники медучреждения самостоятельно найдут информацию о застрахованном пациенте, поскольку документ перешёл в электронный формат.

При этом самостоятельно выбирать страховую медицинскую организацию необязательно. Если не подать соответствующее заявление, её определит территориальный фонд ОМС.

В России вводится государственный контроль качества выращенного в РФ зерна и продуктов его переработки. Мониторинг будут проводить для передачи производителям сельхозтоваров достоверных данных о продукте.

В рамках исследования будет рассматриваться зерно в период уборки урожая в месте его выращивания. Минсельхоз утвердил перечень необходимых для этого свойств.

Ранее в Россельхознадзоре отметили, что в текущем году особое внимание будет уделено проверке качества 100% нового урожая кукурузы, риса, гречихи, ржи и сои.

С 1 июля вводится обязательная аттестация гидов, экскурсоводов и инструкторов-проводников. Проходить процедуру нужно будет раз в пять лет.

Кроме того, экскурсоводами и гидами-переводчиками на туристских маршрутах смогут быть только граждане РФ. Нарушение этих норм грозит административной ответственностью.

С 1 июля зарегистрированные малый бизнес и ИП получат доступ к экспериментальному налоговому режиму, который получил обозначение Автоматизированная упрощённая система налогообложения (АУСН).

Ранее в Федеральной налоговой службе отметили, что участие в эксперименте для налогоплательщиков является добровольным. Предлагаемый к пробе налоговый режим рассчитан на компании и индивидуальных предпринимателей, у которых работает не более пяти человек, а годовой доход не превышает 60 млн рублей.

Участники программы станут сдавать меньше отчётности, им не придётся платить страховые взносы.

Эксперимент с АУСН продлится до 31 декабря 2027 года в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан.

С 1 июля 2022 года российские банки будут обязаны информировать клиентов об особенностях и рисках инвестиционных продуктов, а также о том, что доход по ним не гарантирован и вложения не застрахованы государственной системой страхования вкладов.

Эти требования распространяются на ценные бумаги, производные финансовых инструментов, полисы страхования жизни с инвестиционной составляющей, а также индивидуальные пенсионные планы.

ЦБ будет вправе выдавать предписания о приостановке продаж финансовых продуктов, по которым банк допускает неоднократные нарушения правил информирования. В этом случае регулятор сможет потребовать от банка выкупить продукты у клиентов, которые захотят вернуть их по приобретённой цене.

С 1 июля размер комиссий за операции по переводу средств со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на счета физлиц не может быть обусловлен назначением платежей либо суммами переводов, а также изменением или расторжением договора банковского счёта с клиентом.

В законопроекте отмечалось, что документ убирает дискриминационные практики тарификации, которые ущемляют права и законные интересы юрлиц и ИП.