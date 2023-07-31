Число ИТ-компаний, готовых принять на работу соискателя после онлайн-курсов, за год выросло вдвое

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Исследование платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проведенное среди работодателей всех федеральных округов России, выявило интересную тенденцию: работодатели стали чаще приглашать на работу ИТ-специалистов без образования, но с онлайн-курсами. Насколько в 2023 году компании ценят высшее ИТ-образование или теперь кандидатам хватит только онлайн-курсов.

Опрос, проведенный среди российских копаний, показал, что для 45% работодателей достаточно важно вузовское ИТ-образование. При этом они готовы рассмотреть кандидатов без «вышки», но с опытом в ИТ-сфере или успешными кейсами. При этом каждая пятая компания (22%) отметила, что для них более приоритетным является наличие технического образования и опыт в ИТ-сфере у кандидата, чем профильное высшее ИТ-образование.

Опрос бизнеса также показал, что шансы найти работу начинающим специалистам, имеющим в бэкграунде только онлайн-курсы без успешно реализованных кейсов, проектов и идей достаточно малы. Так, половина (49%) опрошенных работодателей, нанимающих ИТ-специалистов заявили, что их компании не практикуют приём на работу джунов, которые имеют в базе лишь онлайн-курсы без какой-либо осязаемой практики, стажировки или опыта. А вот каждая третья компания (35%) готова рассмотреть малоопытных кандидатов. Остальные участники опроса затруднились ответить.

«Популярность онлайн ИТ-курсов за последние годы ощутимо выросла и пока лидирует по числу обучающихся там россиян. По нашим данным более трети соискателей за последнее время учились на онлайн-курсах. Служба исследований hh.ru последние два года наблюдает за тем, как меняется отношение работодателей к соискателям, которые имеют за плечами только ИТ-курсы, но не получили профильного образования. Так, если в 2022 году готовы были принять на работу начинающих айтишников сразу после окончания ИТ-курсов лишь 16% компаний, то теперь эта доля выросла до 35%.

Это может быть связано с тем, что образовательные компании дорабатывают, улучшают свои программы, дают более серьёзные знания и компетенции, необходимые бизнесу здесь и сейчас. С другой стороны, подобное изменение отношения можно объяснить тем, что работодатели действительно становятся более гибкими и положительно настроенными к быстрому образованию.

При этом для бизнеса по-прежнему важнейшим фактором остаётся опыт и успешно реализованные проекты у соискателя в сфере ИТ. То есть просто диплом вуза или сертификат каких-либо крутых онлайн-курсов – не гарантия быстрого трудоустройства в ИТ-отрасли и высокой зарплаты», — отмечает Екатерина Кузьминых, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.