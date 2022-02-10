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Большинство россиян могут прожить на накопления не больше трех месяцев

10 февраля 2022 11:52
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Большинство россиян могут прожить на накопления не больше трех месяцев

Большинство россиян могут прожить на накопления не больше трех месяцев, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании «Росгосстрах Жизнь», банка «Открытие» и центра А2.

Всего финансовой подушкой обладают 79% респондентов. Из них, до 100 тыс. рублей накопили 58,5%, 100-300 тыс. рублей — 38%, 300 тыс. — 1 млн рублей — 2%, свыше 1 млн рублей — 1,5%.

По словам 62% опрошенных, в случае потери дохода они смогли бы прожить на отложенные деньги не больше трех месяцев. Еще 19% россиян — 3-6 месяцев, 15% — 6-12 месяцев, а 2% — от одного года до трех лет и столько же — больше трех лет.

При этом 63% из тех, кто откладывает деньги, периодически обращаются к ним для покрытия бытовых расходов.

Теги: Опрос

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