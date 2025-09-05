Большинство арендаторов готовы доплатить до 10% за квартиру с техникой

157

Большинство россиян (69%) готовы платить больше за долгосрочную аренду, если в квартире есть вся необходимая для комфортного проживания бытовая техника, показало исследование Яндекс Аренды и Маркета. Чаще всего речь идёт о доплате до 10% от арендной платы — такой вариант выбрали 56% респондентов с опытом найма жилья. Каждый третий (36%) согласен добавить 10–20% от месячной арендной платы, а 8% допускают дополнительные траты более чем на пятую часть.

Среди опрошенных 62% уже живут в съёмных квартирах, 20% находятся в поиске или готовятся к переезду, ещё 18% планируют арендовать жильё в ближайший год.

Вторая половина лета и начало осени – высокий сезон для рынка долгосрочной аренды. В это время года активность арендаторов и арендодателей выше всего. По данным сервиса Яндекс Аренда, в августе 2025 г. в Самаре число просмотров объявлений о сдаче жилья в сравнении с июлем выросло на 51,3%.

Медианная ставка сдаваемых квартир всех типов комнатности в Самаре сегодня составляет 31 000 руб., наиболее популярных у арендаторов однокомнатных квартир – 29 000 руб.

Почти половина опрошенных (44%) выбирают квартиры с телевизором, интернетом и кондиционером, 33% рассматривают варианты для аренды с плитой, холодильником и стиральной машиной. Каждый десятый (10%) ориентируется на наличие дополнительных устройств, которые обычно не считаются обязательными — посудомоечных машин и элементов «умного дома».

Среди обязательной техники в съёмной квартире арендаторы чаще всего называют холодильник (81%), микроволновую печь (67%) и стиральную машину (45%). Чуть реже упоминают варочную панель (34%) и интернет-роутер (33%). Для 43% опрошенных достаточно, чтобы техника была в хорошем состоянии, 28% хотят видеть только новые бытовые приборы, а 20% устроит любая исправная техника, а 9% вовсе не считают какие-либо устройства для дома необходимыми.

А вот докупить жильцы чаще всего готовы технику, которую можно легко забрать с собой при переезде. На первом месте — электрический чайник (40%), далее умная колонка (31%), утюг (27%), а также пылесос и микроволновка (по 26%). Вместе с ними жильцы покупают и другие полезные устройства для быта. По данным Яндекс Маркета, в августе спрос на соковыжималки вырос на 75% к июлю, на фен-щётки — на 53%, на аэрогрили — на 44%. Число заказов роботов-пылесосов, мультиварок и парогенераторов увеличилось более чем на 20%, а кофеварок и кофемашин — на 12%.