Резидент технопарка "Жигулёвская долина" стал победителем совместного конкурса ФПТП и РЖД
Резидент технопарка "Жигулёвская долина" стал победителем совместного конкурса ФПТП и РЖД
В Кошелев парке молодая автомобилистка сбила 59-летнего пешехода
В Кошелев парке молодая автомобилистка сбила 59-летнего пешехода
Участок улицы Липецкой временно перекроют в Самаре
Участок улицы Липецкой временно перекроют в Самаре
летом 2025 года количество вариантов подработки увеличилось почти в 1,5 раза
Летом 2025 года количество вариантов подработки увеличилось почти в 1,5 раза
В Самарской области находится самый крупный питомник по выращиванию гортензий в России и Европе
В Самарской области находится самый крупный питомник по выращиванию гортензий в России и Европе
13 сентября в СОУНБ начнётся отборочный тур областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО»
13 сентября в СОУНБ начнётся отборочный тур областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО»
россияне перестали арендовать самокаты для долгих поездок
Россияне перестали арендовать самокаты для долгих поездок
В Сызрани задержали закладчика гашиша
В Сызрани задержали закладчика гашиша
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Большинство арендаторов готовы доплатить до 10% за квартиру с техникой

5 сентября 2025 10:25

5 сентября 2025 10:25
157
Большинство арендаторов готовы доплатить до 10% за квартиру с техникой

Большинство россиян (69%) готовы платить больше за долгосрочную аренду, если в квартире есть вся необходимая для комфортного проживания бытовая техника, показало исследование Яндекс Аренды и Маркета. Чаще всего речь идёт о доплате до 10% от арендной платы — такой вариант выбрали 56% респондентов с опытом найма жилья. Каждый третий (36%) согласен добавить 10–20% от месячной арендной платы, а 8% допускают дополнительные траты  более чем на пятую часть.

Среди опрошенных 62% уже живут в съёмных квартирах, 20% находятся в поиске или готовятся к переезду, ещё 18% планируют арендовать жильё в ближайший год. 

Вторая половина лета и начало осени – высокий сезон для рынка долгосрочной аренды. В это время года активность арендаторов и арендодателей выше всего. По данным сервиса Яндекс Аренда, в августе 2025 г. в Самаре число просмотров объявлений о сдаче жилья в сравнении с июлем выросло на 51,3%.

Медианная ставка сдаваемых квартир всех типов комнатности в Самаре сегодня составляет 31 000 руб., наиболее популярных у арендаторов однокомнатных квартир – 29 000 руб.

Почти половина опрошенных (44%) выбирают квартиры с телевизором, интернетом и кондиционером, 33% рассматривают варианты для аренды с плитой, холодильником и стиральной машиной. Каждый десятый (10%) ориентируется на наличие дополнительных устройств, которые обычно не считаются обязательными — посудомоечных машин и элементов «умного дома». 

Среди обязательной техники в съёмной квартире арендаторы чаще всего называют холодильник (81%), микроволновую печь (67%) и стиральную машину (45%). Чуть реже упоминают варочную панель (34%) и интернет-роутер (33%). Для 43% опрошенных достаточно, чтобы техника была в хорошем состоянии, 28% хотят видеть только новые бытовые приборы, а 20% устроит любая исправная техника, а 9% вовсе не считают какие-либо устройства для дома необходимыми.

А вот докупить жильцы чаще всего готовы технику, которую можно легко забрать с собой при переезде. На первом месте — электрический чайник (40%), далее умная колонка (31%), утюг (27%), а также пылесос и микроволновка (по 26%). Вместе с ними жильцы покупают и другие полезные устройства для быта. По данным Яндекс Маркета, в августе спрос на соковыжималки вырос на 75% к июлю, на фен-щётки — на 53%, на аэрогрили — на 44%. Число заказов роботов-пылесосов, мультиварок и парогенераторов увеличилось более чем на 20%, а кофеварок и кофемашин — на 12%. 

Теги: Опрос

78% россиян приняли участие в благотворительности за последние пять лет
05 сентября 2025, 12:11
78% россиян приняли участие в благотворительности за последние пять лет
Меньше всего мотивированными для участия в благотворительности оказались люди старше 45 лет. Общество
97
31% самарцев согласны на «серую» зарплату
05 сентября 2025, 09:46
31% самарцев согласны на «серую» зарплату
Среди мужчин готовность согласиться на неофициальную оплату труда выше (34%), чем среди женщин (29%). Общество
151
Самарские предприниматели больше всех в России тратятся на бренд
04 сентября 2025, 12:27
Самарские предприниматели больше всех в России тратятся на бренд
Такими данными поделился Яндекс Маркет после опроса более 1200 самарцев, которые ведут свое дело в ритейле. Общество
309
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре

5 сентября 2025  10:00
5 сентября 2025  10:00
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
279
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»

4 сентября 2025  10:00
4 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
294
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
3 сентября 2025  20:13
Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО
527
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
3 сентября 2025  16:01
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
595
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки

3 сентября 2025  12:35
3 сентября 2025  12:35
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
616
