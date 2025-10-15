Я нашел ошибку
За 9 месяцев 2025 года в Сызранском ЛО зарегистрировано 1929 заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги работы
По вопросам обслуживания транспортных карт работает «горячая линия».
Более 55 тысяч транспортных карт приобрели самарцы с начала 2025 года
Региональным оператором АТР является технопарк в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина».
Более 850 млн рублей привлек регион в виде грантов Агентства по технологическому развитию
В Самаре ночью 0, +2°С, днем +8, +10°С.
16 октября в регионе местами дождь, до +11°С
Он осмотрел работы, выполненные в рамках летней ремонтной кампании, и обсудил с руководством учреждений планы по дальнейшему обновлению школьных пространств. 
Глава Самары проверил ремонт пищеблоков в школах
В Кинельском районе, после визита губернатора, брошенный мемориальный камень установят на "Аллее Памяти"
Подать на конкурс свои творческие инициативы могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. 
Президентский фонд культурных инициатив начал прием заявок на 16 «грантовую волну»
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Уголовное дело: тольяттинец избил подростка-велосипедиста, который случайно наехал на его дочь
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
Более 850 млн рублей привлек регион в виде грантов Агентства по технологическому развитию

15 октября 2025 17:11
79
Региональным оператором АТР является технопарк в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина».

Самарская область активно привлекает финансирование федеральных институтов развития. В текущем году более 500 млн рублей привлек регион в виде грантов Агентства по технологическому развитию. 

Региональным оператором АТР является технопарк в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина», где специалисты оказываю информационно-консультационную поддержку по сервисам и программам Агентства.
АТР содействует трансферу технологий в целях повышения конкурентоспособности российских компаний. В Агентстве действует широкий перечень программ, максимальный размер грантов по которым достигает 150 млн рублей.

В текущем году победителями конкурсов Агентства Самарской области уже стали ведущие организации в сфере автомобилестроения и высшего образования, которые занимаются разработкой конструкторской документации для критически важных комплектующих, востребованных в автомобильной и медицинской промышленности.

Только в 2025 году объем грантовой поддержки, выделенной Агентством для организаций Самарской области, превысил 506 млн рублей. За весь период взаимодействия с АТР по грантовой программе поддержки обратного инжиниринга критически важных комплектующих регион привлек более 855 млн рублей.

«Реализация профинансированных проектов будет способствовать укреплению технологического потенциала Самарской области и снижению зависимости региональных предприятий от импортных компонентов, что открывает новые возможности для устойчивого развития ведущих отраслей экономики», – подчеркнул заместитель председателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В Самарской области создается своя инфраструктура поддержки проектов, направленных на достижение технологического суверенитета. По инициативе губернатора Вячеслава Федорищева создан Фонд поддержки технологического предпринимательства. 

По всем вопросам, касающимся сервисов АНО «АТР», можно обращаться к специалисту технопарка Екатерине Норкус, тел.: (8482) 93-00-93, доб. 503, +79023382258, norkus.e@cik63.ru. 
Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

