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77% россиян хотя бы раз искали подработку за последние полгода

30 июля 2025 11:51
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77% россиян хотя бы раз искали подработку за последние полгода

Авито Подработка провела исследование, чтобы выяснить, кто и зачем выходит на рынок временной занятости. В опросе приняли участие 3 000 россиян, искавших подработку или основную работу за последние полгода. Результаты показали: 77% россиян старше 16 лет хотя бы раз были в поиске подработки, из них 16% целенаправленно рассматривали именно разовые задания — подработку на один-два дня.

Согласно исследованию, подработку любого формата чаще всего искали россияне в возрасте 25–44 лет. Средний возраст респондентов, искавших любую временную занятость — 37 лет.

Наиболее популярные направления для выбора подработки — доставка и перевозки (15%), розничная торговля (15%) и складская логистика (10%).

Главная мотивация для поиска подработки остается прежней — финансовая независимость (30%), стремление накопить на крупную покупку (29%) или просто желание занять свободное время чем-то полезным (29%).

Финансовая независимость наиболее важна для молодых специалистов 16–25 лет (47%), а на крупные покупки чаще копит старшее поколение 55+ лет (38%).

Выбор подработки чаще всего зависит от размера оплаты (53%), гибкости графика (45%), близости к дому (33%) и отсутствия требований к опыту (31%).

Теги: Опрос

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