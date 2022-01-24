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63% жителей Самары потратили в новогодние каникулы больше обычного

24 января 2022 11:52
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63% жителей Самары потратили в новогодние каникулы больше обычного

Совместное исследование Авито Работы и GigAnt показало, что во время новогодних праздников затраты увеличились у 63% жителей Самары по  сравнению со средними тратами  в течение года. 37% опрошенных потратили за новогодние каникулы намного больше, чем обычно. Чтобы покрыть возросшие расходы, жители Самары предпочитают экономить (46%), откладывать крупные покупки (23%), взять подработку или дополнительную нагрузку на основной работе (17% и 16%).

63% опрошенных респондентов отмечают, что за время новогодних каникул у них выросли затраты.

«Традиционно расходы перед новогодними праздниками увеличиваются в несколько раз. И последствия таких сезонных трат многие продолжают ощущать на себе и после праздников, вынужденно сокращая расходы и ограничивая себя. Это также непростой период и для бизнеса, так как наступает заметный застой в продажах. Сервис «Авито Подработка х GigAnt»  как раз стремится помочь людям иметь возможность проводить новогодние и другие праздники без ощутимого удара по кошельку. А компаниям не терпеть послепраздничные простои. С развитием нашего сервиса и ростом популярности проекта мы рассчитываем в будущем увидеть положительные результаты»,  – отмечает Мария Шестеркина, руководитель по маркетингу проекта «Авито Подработка».

Экономить или подрабатывать: как покрыть расходы

Большинство жителей Самары экономят после новогодних праздников, чтобы покрыть увеличившиеся расходы (46%). Еще один популярный способ восполнить бюджет после новогодних каникул — подработка (17%).

“Расходы россиян на каждодневные нужды и так постоянно растут, а реальные доходы падают, и новогодние праздники при всей их позитивности — это дополнительный удар по кошельку. То, что почти половина опрошенных вынуждена экономить после праздников — грустно, это нужно менять. Подработка остаётся по сути единственным экологичным форматом для решения финансовых проблем, но её поиск и сама подработка — это зачастую сложно и тяжело. Именно поэтому для нас так важно сделать подработку более доступной и комфортной для большего числа людей, это может реально улучшать жизни”, комментирует Денис Решанов, основатель и управляющий директор GigAnt, председатель кластера “Gig-экономика” РАЭК.

На что жители Самары тратили деньги в новогодние праздники

Значительная часть расходов пришлась на подарки родным и близким, досуг и развлечения во время длительных выходных. В среднем по стране расходы на подарки составляют около 2 000 – 6 000 рублей. 

79% опрошенных жителей Самары провели новогодние праздники дома, за просмотром фильмов и сериалов. Популярными вариантами досуга стали также встречи с друзьями и родственниками (72%) и прогулки (67%). Лишь 6% жителей Самары отправились путешествовать в другой город или страну. Половина россиян, принявших участие в опросе (52%), отметили, что сумма затрат на  развлечения не превысила 6 000 рублей.

Теги: Опрос

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