57% компаний Поволжья ожидают увеличения численности сотрудников до конца года

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Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди работодателей Приволжского федерального округа и узнала об их планах по подбору персонала на остаток 2022 года.

Только 18% компаний из Приволжского федерального округа негативно оценивают свое положение рынке в ближайшей перспективе. Еще 43% уверены в стабильности компании, а 35% уверены в позитивном сценарии.

При этом сразу 51% компаний ПФО заявили о том, что до конца 2022 года планируют увеличить подбор персонала. Снижать объем найма намерены лишь 6% работодателей, полностью остановить – только 4%. Еще 31% не намерены менять свои планы. В 8% случаев решение еще не принято. В данном вопросе настроения работодателей Поволжья заметно отличаются от средних по стране. Так, увеличивать подбор собираются 34% российских компаний, а снижать – 13%.

Интересно, что с точки зрения изменения численности сотрудников работодатели Поволжья разделились на три равные группы: 33% заявили, что с началом текущего кризиса штат их компании вырос, по столько же - что численность сократилась и что осталась неизменной. При этом 18% компаний полагают, до конца года количество сотрудников у них уменьшится, 24% не ожидают в этой части никаких перемен, а еще 57% считают, что штат вырастет.