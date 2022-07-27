52% работников Самарской области передумают увольняться при обещании текущего работодателя увеличить зарплату

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Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснила, влияет ли контроффер на решение сотрудников Самарской области об увольнении.

Среди тех, кто работает и хочет сменить работу, основная часть, а именно 52%, респондентов Самарской области готовы остаться на нынешнем месте работы, если компания сделает им контроффер (встречное предложение) при условии увеличении заработной платы, каждый третий (32%) – если предложат интересный проект или повысят в должности.

26% не останется на нынешнем месте работы ни при каких условиях. Среди причин респонденты выделили выгорание – 31%, желание полностью сменить сферу деятельности – 25%, отсутствие веры в дальнейший успех своего работодателя – 19%, перестали разделять ценности своего работодателя – 15%.

30% работающих респондентов региона заявили, что сталкивался с котроффером, из них 22% респондентов приняли его. В основном контроффер предлагали на словах – в 65% случаях, каждому пятому (22%) предложили документально, как проект изменения текущего трудового договора.