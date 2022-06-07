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51% жителей Самары используют подработку для повышения своего ежемесячного дохода

7 июня 2022 09:42
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51% жителей Самары используют подработку для повышения своего ежемесячного дохода

По результатам исследования, проведенного Авито Работой и GigAnt, 66% жителей Самары планируют увеличить ежемесячный доход в течение ближайших шести месяцев. При этом, подработка — наиболее популярный инструмент достижения цели, наряду с поиском второй работы или сменой работы в целом. Молодые люди в возрасте до 35 лет более всего нацелены на смену работы, а также подработку.

Увеличить свой ежемесячный доход в ближайшие полгода планирует 66% жителей Самары. В целом по России молодые люди от 18 до 34 лет чаще представителей старшего поколения не готовы мириться с низкими доходами и экономить.

Желание улучшить свое материальное положение высказали 70% респондентов в этой возрастной когорте. Отметим, что 16% не планируют увеличивать доходы, преобладающее большинство среди них — респонденты в возрасте от 55 лет.

Наибольшее число людей, планирующих повысить доход, проживают в городах-миллионниках (62%).

Какими способами россияне увеличивают свои доходы

Самым популярным способом повысить ежемесячный доход у желающих из Самары  оказалась подработка (51%). Вариант устроиться на вторую работу выбрали 37% респондентов, а сменить свою работу на более высокооплачиваемую хотят 31% жителей Самары. 16% опрошенных планируют инвестировать в ценные бумаги, а 8% — открыть депозит.

«Россияне рассматривают подработку как отличную возможность получить дополнительные средства. Ежемесячно на Авито ищут подработку в среднем 3 миллиона россиян, это люди самых разных возрастов и профессий. При этом, причины поиска могут существенно различаться: от потребности в дополнительном доходе до желания просто занять свободное время. К примеру, сейчас — всплеск спроса со стороны студентов и старших школьников, заинтересованных найти полезное занятие в свободное от учебы время. Будучи самым популярным сервисом поиска подработки в России, проект «Авито Подработка» будет автоматизировать поиск заказов и гарантировать выплаты за каждую смену», рассказывает Артем Кумпель, управляющий директор Авито Работы. 

Подработка — один из наиболее востребованных способов улучшить материальное положение. Этот вариант лидирует во всех возрастных группах. Возможность подработать рассматривает 44% респондентов от 18 до 24 лет, 45% —  от 25 до 34 лет, 46% — от 35 до 44 лет. Для сравнения  желание найти вторую работу высказали всего 24% опрошенных в возрастной когорте от 18 до 24 лет и 30% — от 25 до 34 лет. В то же время, молодежь меньше склонна оставаться на работе, если не устраивает заработная плата. Планами сменить работу на более высокооплачиваемую поделились 39% респондентов. При этом развитие карьеры больше характерно для мужчин (так ответили 29% мужчин и 24% женщин).

Так же, как и в среднем по стране, в регионах подработка остается самым привлекательным способом повысить доход. Наибольшей популярностью она пользуется у жителей двух столиц и городов-миллионников.

«Повышение дохода — это базовая потребность любого человека, связанная с улучшением качества жизни, со стремлением к лучшему. Результаты опроса наглядно демонстрируют высокий уровень мотивации населения страны – 75% желающих повысить свой доход готовы монетизировать свое свободное время и вместо отдыха тратить его на подработку или вторую работу. И крайне важно отвечать на эту потребность предложением, создавая и развивая удобные платформенные инструменты для поиска доступной и удобной подработки. Тем более что и для бизнеса, особенно в периоды волатильности, актуальны услуги временных исполнителей, позволяющие решить периодические потребности максимально эффективно», — комментирует Алексис Платонов, управляющий директор GigAnt.

В исследовании, которое проводилось методом онлайн-опроса в мае 2022 года, участвовали 10 000 россиян в возрасте от 18 лет из всех регионов страны.

Теги: Опрос

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