17% самарцев имеют опыт онлайн-покупок товаров зарубежных брендов, ушедших из России

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17% горожан имеют опыт онлайн-покупок товаров зарубежных брендов, ушедших из России, выяснил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Чаще всего таким образом покупают одежду и обувь, спорттовары и смартфоны.

Мужчины приобретают товары ушедших брендов чаще женщин (20 и 15% соответственно), причем у мужчин в приоритете электроника и автозапчасти, у женщин — одежда и косметика. Ожидаемо: опыт интернет-покупок чаще имеют те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц (19%). Товары ушедших брендов значительно чаще приобретают онлайн самарцы до 34 лет (25% против 12% среди опрошенных 45 лет и старше).

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще других практикуют онлайн-покупки продукции ушедших брендов пиарщики (33% из них уже имеют подобный опыт). Покупали товары покинувших Россию торговых марок по 26% главных бухгалтеров и клиентских менеджеров, по 20% администраторов, специалистов по продажам и снабжению.

Время проведения: 18 апреля — 13 мая 2024 года