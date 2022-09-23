В Самаре сотрудники вневедомственной охраны приняли участие во Всероссийской акции Росгвардии «Древо Сталинграда»

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Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Самарской области приняли эстафету участия во Всероссийской акции «Древо Сталинграда». В рамках мероприятий, проходящего по всей стране росгвардейского марафона, представители войск правопорядка занимаются благоустройством городских пространств. Акция приурочена к 80-летию победы в Сталинградской битве.

В Самаре начинание активно поддержали представители городской администрации. Теперь, благодаря совместным усилиям, в мегаполисе появится около трех десятков новых деревьев, которые в настоящее время активно высаживаются в разных районах областного центра. К высадке зеленых насаждений сотрудники вневедомственной охраны привлекли воспитанников подшефного отряда «Ночной дозор», образованного в школе №109. Теперь юнармейцы будут заботиться о зеленых насаждениях.

- Мы готовы сделать все для защиты нашей Родины. И хотим быть достойными памяти наших дедов, отцов и наших шефов - сотрудников Росгвардии, которые выполняют задачи по охране общественного порядка и общественной безопасности. А сегодняшняя наша работа - лишь скромный вклад в общее дело, - сказал Максим Вавилов, командир юнармейского отряда «Ночной дозор» самарской школы №109.

- Сегодня мы высадили молодые саженцы, символизирующие стойкость защитников Сталинграда. Молодые деревья будут расти, для того, чтобы в течение многих лет напоминать молодому поколению о тех, кто отдал свою жизнь за Родину, - отметил командир роты 2-го батальона самарского управления вневедомственной охраны капитан полиции Михаил Самойлов.