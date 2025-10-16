«РКС-Самара» выпустили в Волгу более 200 000 мальков толстолобика

145

В октябре 2025 года экологи и технологи «РКС-Самара» выпустили в Волгу 220 тысяч мальков весом 25 грамм и более. Молодь толстолобика любит прохладную воду, поэтому выпуск осуществляется во второй половине осени.

Сотрудники «РКС-Самара» пополняют поголовье толстолобика в Саратовском водохранилище ежегодно.

От деятельности ресурсоснабжающего предприятия во многом зависит экологическое благополучие региона. Специалисты постоянно следят за составом воды в природном источнике – Волге, знают, что и как влияет на ее качество. Например, толстолобик, рыба семейства карповых, приносит огромную пользу водоему, работает как природный фильтр, питаясь водными растениями и очищая воду от последствий цветения.

Желаем малькам счастливого плаванья, а всем жителям региона – чистой воды и благоприятной среды!