«Мы набрали хорошие темпы по строительству и ремонту дорог»: Дмитрий Азаров обсудил вопросы реализации нацпроекта

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Более 19 миллиардов рублей в следующем году предусмотрено в федеральном бюджете на строительство и ремонт дорог в Самарской области. Вопрос финансирования федеральных программ и национальных проектов обсудили на оперативном совещании регионального Правительства в понедельник, 19 сентября. Заседание провел губернатор Дмитрий Азаров. Участие в нем приняли руководители министерств и ведомств, главы городов губернии.

«Мы набрали хороший темп в предыдущий период по дорожному строительству и ремонту, выполняли работы с опережением графиков, что позволяло нам даже в четвертом квартале получать дополнительные средства из федерального бюджета. Этот темп мы должны сохранять. По всем проектам, строительно-монтажным работам необходимо двигаться опережающими темпами, как и договаривались», – подчеркнул губернатор.

Исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства – министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин доложил, что из 19 млрд рублей значительная часть средств будет направлена на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках транспортного коридора «Европа – Западный Китай» – всего более 14 млрд. 4 млрд будет выделено на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги». Почти 485 миллионов рублей планируется выделить на внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения. Кроме того, более 661 миллиона будет направлено на развитие сети региональных, муниципальных и межмуниципальных дорог.

««Нами направлена заявка с просьбой о выделении в текущем году 4,5 млрд рублей на строительство участка проспекта Карла Маркса и реконструкцию автомагистрали «Центральная» – одного из крупных инфраструктурных объектов. В настоящее время идут конкурсные процедуры», – добавил Иван Пивкин. К дорожным работам – от Ракитовского шоссе до Обводной дороги города Самары – приступят уже в следующем году.

Кроме того, в областной столице уже летом следующего года планируется начать строительство нового участка ул. Авроры – от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой, и возведение еще одной развязки. Новая дорога позволит соединить сразу три главных городских артерии и существенно разгрузить движение транспорта в районе центрального автовокзала.

«Предусмотрены средства на расчистку территории, в том числе от гаражей, а также выкуп участков, попадающих в зону строительства развязки. Подготовить площадку к строительству мы планируем к началу второго полугодия, и уже в июле-августе приступить к возведению объекта», – отметил Иван Пивкин.

«Нужно четко отработать все вопросы с заинтересованными министерствами, но, в первую очередь с городским округом Самара – должна быть полная включенность руководства города в решении этих задач, – акцентировал Дмитрий Азаров внимание руководителя регионального минтранса и администрации областной столицы. – Важнейшее инфраструктурное преобразование, масштабная трансформация территории города, за счет которой планируем значительные улучшения. Поэтому должна быть полная включенность городских властей и всемерная поддержка этого масштабного проекта, которые мы за счет средств бюджета России, собственных средств реализуем именно в Самаре. Я должен видеть, что есть закрепленные ответственные сотрудники, руководители, которые сопровождают все шаги, все действия. Только объединив усилия, мы добьемся результата в короткие сроки».

Иван Пивкин также доложил о ходе строительства развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Совесткой Армии. «На сегодняшний день объект в высокой стадии готовности. Мы предлагаем запустить рабочее движение и ввести объект в эксплуатацию до конца текущего года», – отметил руководитель регионального минтранса.

Согласно проекту строительства, все работы должны были завершить только в третьем квартале следующего года.

«Благодаря четкой организации работ министерства, подрядчиков уже имеем возможность запустить рабочее движение на год раньше сроков, также как на год раньше завершили строительство моста через реку Сок, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Конечно, люди ждут открытия новой развязки. Но главное – это безопасность, соблюдение всех нормативов».

Фото: пресс-служба правительства СО