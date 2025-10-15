Участок улицы Советской Армии в Самаре временно перекроют

105

В Самаре в районе дома № 68 по улице Советской Армии ООО «Самарские коммунальные системы» отремонтируют линию холодного водоснабжения диаметром 300 мм. В связи с этим с 10:00 16 октября до 20:00 18 октября будет недоступен для движения автотранспорта участок улицы Советской Армии от Канатного переулка до улицы Гагарина. Ограничение введут только по четной стороне – по направлению движения в сторону улицы Гагарина.



В указанный период автобусами № 70 в прямом направлении перевозки будут осуществляться по скорректированной схеме. Объезд будет организован следующим образом: с улицы Советской Армии автобусы поедут на улицу Дыбенко, затем через улицу Запорожскую, возвращаться на улицу Советской Армии будут с улицы Гагарина.



Ресурсоснабжающая компания приносит извинения за временные неудобства и просит горожан заранее планировать свои маршруты. Жителям близлежащих домов рекомендуется сделать запас воды для бытовых нужд, поскольку в ходе аварийно-восстановительных работ возможно временное отключение потребителей от холодного водоснабжения.

Фото: администрация Самары