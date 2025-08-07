110

Глава города Самара Иван Носков в рамках рабочего выезда проверил ход дорожной кампании, в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день подрядные организации выполнили около 70% работ. Полностью готовы и проходят приемку 24 дороги общей протяженностью более 30 км, на 18 объектах улично-дорожной сети протяженностью порядка 20 км работы еще ведутся.



На ул. Некрасовской в ближайшее время завершится плановая реконструкция двух участков теплосети. Готовность работ от ул. Максима Горького до ул. Ленинской на участке 1,3 км составляет более 80%, на проектную высоту здесь уже выставлены около 200 дождеприемных решеток и люков колодцев. Верхний слой автодороги уложен в границах улиц Куйбышева и Самарской, Садовой и Ленинской. Всего на обновление проезжей части ул. Некрасовской выделено более 54 млн рублей.



В настоящее время МБУ «Дорожное хозяйство» города Самара проводит проверку качества полотна на дорогах по ул. Ленинградской, Олимпийской, Маршала Устинова, Тамбовской, Тополей, Маяковского, Мира, Серпуховской, Камчатской, Халиловской, Металлургической, Дзержинского, бульваре Ивана Финютина, дороге на пос. Козелки, в Канатном пер. и др. Продолжаются работы на 18 объектах, они отремонтированы на 40%. Также в этом году стартует программа ремонта дорожных перекрестков с трамвайными путями.



Параллельно в Самаре идет масштабное обновление тротуаров. Они уже отремонтированы по 10 улицам: Рижской, XXII Партсъезда (вдоль парка им. Ю. Гагарина), Пугачевской, Губанова (от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой,) Скляренко (от ул. Луначарского до пр. Масленникова), Народной, Калининградской (в районе дома № 28), Волгина, Ново-Вокзальной (от ООТ «Народная» до дома № 59), Тухачевского (в районе школы № 37).



Всего в рамках дорожной кампании 2025 года в Самаре отремонтируют, напомним, более 70 км дорог областного и городского значения и 33 тротуара.

Фото: администрация Самары