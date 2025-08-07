Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области физкультурно-спортивные мероприятия будут проходить на территории всех муниципальных образований.
9 августа в губернии, состоятся мероприятия, посвященные Дню физкультурника
Самарцев приглашают прогуляться по Москве в VR-очках и попробовать ледяной чай.
В Самаре откроется мобильный туристско-информационный центр Москвы с бесплатными активностями
В целях повышения безопасности дорожного движения региональное министерство транспорта Самарской области реализует комплекс мероприятий на аварийно-опасных участках автодорог.
В губернии выполнено 69 % мероприятий по устранению мест концентрации ДТП
Участников приглашают обсудить ключевые направления модернизации дорожной инфраструктуры региона, перспективы её дальнейшего совершенствования и повышение уровня комфорта для жителей и гостей области.
8 августа состоится стратегическая сессия «Перспективы развития дорожной деятельности Самарской области до 2036 года»
В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства Отрадного подозревается в получении взятки
В Самаре ночью +17, +19°С, днем +26, +28°С.
8 августа в регионе местами кратковременный дождь, гроза, до +29°С
На сегодняшний день подрядные организации выполнили около 70% работ.
Иван Носков в рамках рабочего выезда проверил ход дорожной кампании
В ходе финала будут проходить спортивные и интеллектуальные соревнования, включая историческую викторину, легкоатлетическую эстафету, командные спортивные соревнования (волейбол, мини-футбол и др.) и семейную эстафету.
Молодые специалисты предприятий Самарской области участвуют в финале окружного проекта «МолоТ»
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
Иван Носков в рамках рабочего выезда проверил ход дорожной кампании

7 августа 2025 16:47
110
На сегодняшний день подрядные организации выполнили около 70% работ.

Глава города Самара Иван Носков в рамках рабочего выезда проверил ход дорожной кампании, в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день подрядные организации выполнили около 70% работ. Полностью готовы и проходят приемку 24 дороги общей протяженностью более 30 км, на 18 объектах улично-дорожной сети протяженностью порядка 20 км работы еще ведутся. 

На ул. Некрасовской в ближайшее время завершится плановая реконструкция двух участков теплосети. Готовность работ от ул. Максима Горького до ул. Ленинской на участке 1,3 км составляет более 80%, на проектную высоту здесь уже выставлены около 200 дождеприемных решеток и люков колодцев. Верхний слой автодороги уложен в границах улиц Куйбышева и Самарской, Садовой и Ленинской. Всего на обновление проезжей части ул. Некрасовской выделено более 54 млн рублей.

В настоящее время МБУ «Дорожное хозяйство» города Самара проводит проверку качества полотна на дорогах по ул. Ленинградской, Олимпийской, Маршала Устинова, Тамбовской, Тополей, Маяковского, Мира, Серпуховской, Камчатской, Халиловской, Металлургической, Дзержинского, бульваре Ивана Финютина, дороге на пос. Козелки, в Канатном пер. и др. Продолжаются работы на 18 объектах, они отремонтированы на 40%. Также в этом году стартует программа ремонта дорожных перекрестков с трамвайными путями.

Параллельно в Самаре идет масштабное обновление тротуаров. Они уже отремонтированы по 10 улицам: Рижской, XXII Партсъезда (вдоль парка им. Ю. Гагарина), Пугачевской, Губанова (от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой,) Скляренко (от ул. Луначарского до пр. Масленникова), Народной, Калининградской (в районе дома № 28), Волгина, Ново-Вокзальной (от ООТ «Народная» до дома № 59), Тухачевского (в районе школы № 37). 

Всего в рамках дорожной кампании 2025 года в Самаре отремонтируют, напомним, более 70 км дорог областного и городского значения и 33 тротуара.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

