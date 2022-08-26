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Дмитрий Азаров оценил новый эко-парк «Шлюзовой», созданный по инициативе жителей

26 августа 2022 13:31
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Дмитрий Азаров оценил новый эко-парк «Шлюзовой», созданный по инициативе жителей

25 августа, в четверг, Губернатор Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Тольятти побывал в эко-парке «Шлюзовой», победившем в общественном голосовании за объекты благоустройства в 2021 году и реализованном по программе «Формирование комфортной городской среды».

Работы здесь стартовали 12 апреля, а уже в июле «Шлюзовой» встречал первых посетителей. Прежде заброшенный, сегодня лесопарк превратился в благоустроенную общественную территорию, одно из любимых мест отдыха жителей Тольятти.

Парк, раскинувшийся на огромной площади в 25 гектаров, преобразился до неузнаваемости. Здесь проложены дорожки, установлены современные детские площадки, лавочки, светильники.

Особое внимание уделено безопасности. «Эко-парк Шлюзовой» является первым общественным пространством в Самарской области, где работает система видеонаблюдения с искусственным интеллектом. В парке установлено 32 видеокамеры с высоким разрешением. За территорией ведется наблюдение в режиме 24/7. Это не только позволяет минимизировать возможные акты вандализма, поскольку любой нарушитель будет отслежен и призван к ответу, но и очень важно для обеспечения безопасности детей и взрослых.

«Очень правильное решение, — оценил Дмитрий Азаров. — Можно быть спокойным за детей и даже дистанционно наблюдать за ними».

Одним из инициаторов преобразований знакового для Тольятти общественного пространства стал активный житель Тольятти, председатель Совета ТОС №8 Комсомольского района Вячеслав Рябцов, разработавший вместе с единомышленниками проект.

Более 1000 жителей микрорайона Шлюзовой приняли участие в обсуждении вида и наполнения будущего парка. Итогом стала сформированная концепция развития территории, главным приоритетом которой являлось сохранение природного ландшафта.

Весной прошлого года проект стал участником Всероссийского голосования за объекты благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В ходе голосования проект эко-парка «Шлюзовой» набрал 10 тысяч голосов тольяттинцев, стал одним из победителей голосования и был реализован.

Проект вошёл в сборник лучших практик деятельности добровольческих и молодежных объединений в сфере развития территорий за 2021 год Минстроя России.

Глава региона пообщался с отдыхающими, среди которых были и молодые люди, и семьи с детьми. Гулять, играть и отдыхать в новом парке – одно удовольствие, признались жители, поблагодарив Губернатора за поддержку столь важного для горожан проекта.

В планах у городских властей дальнейшее развитие территории района и лесопарка. Например, в первый этап благоустройства не вошла смотровая площадка среди сосен с видом на Жигулёвские горы, которая может стать местом притяжения туристов.

Также Губернатор поручил местным властям продумать и организовать, помимо зоны воркаута, площадку для занятий спортом на открытом воздухе. Кроме того, Глава региона поручил постепенно привести в порядок фасады домов, которые находятся недалеко от эко-парка — в старой части Шлюзового, которую жители называют «маленьким Петербургом». Николай Ренц поблагодарил Дмитрия Азарова за поддержку этой инициативы жителей и предложил начать с одного из центральных, наиболее видовых и знаков строений — дома по ул. Никонова, 8. Предварительные расчёты по ремонту фасада этого жилого здания городской администрацией уже проведены.

Теги: Дмитрий Азаров

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