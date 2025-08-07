108

Завтра, 8 августа, состоится стратегическая сессия «Перспективы развития дорожной деятельности Самарской области до 2036 года».



Мероприятие организовано министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.



Участников приглашают обсудить ключевые направления модернизации дорожной инфраструктуры региона, перспективы её дальнейшего совершенствования и повышение уровня комфорта для жителей и гостей области.



Место проведения: Приволжский государственный университет путей сообщения, расположенный по адресу: улица Свободы, 2В, корпус 5, 2 этаж.

Время: 10:00 - 13:00.



Программа включает выступления экспертов отрасли, обсуждение проблемных вопросов, обмен опытом и выработку предложений для реализации долгосрочной стратегии дорожного строительства и эксплуатации дорог на территории Самарской области.



Приглашают к участию всех заинтересованных экспертов, специалистов и представителей бизнеса, сообщает пресс-служба Минтранса СО.

Фото: пресс-служба Минтранса СО