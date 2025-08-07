Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области физкультурно-спортивные мероприятия будут проходить на территории всех муниципальных образований.
9 августа в губернии, состоятся мероприятия, посвященные Дню физкультурника
Самарцев приглашают прогуляться по Москве в VR-очках и попробовать ледяной чай.
В Самаре откроется мобильный туристско-информационный центр Москвы с бесплатными активностями
В целях повышения безопасности дорожного движения региональное министерство транспорта Самарской области реализует комплекс мероприятий на аварийно-опасных участках автодорог.
В губернии выполнено 69 % мероприятий по устранению мест концентрации ДТП
Участников приглашают обсудить ключевые направления модернизации дорожной инфраструктуры региона, перспективы её дальнейшего совершенствования и повышение уровня комфорта для жителей и гостей области.
8 августа состоится стратегическая сессия «Перспективы развития дорожной деятельности Самарской области до 2036 года»
В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства Отрадного подозревается в получении взятки
В Самаре ночью +17, +19°С, днем +26, +28°С.
8 августа в регионе местами кратковременный дождь, гроза, до +29°С
На сегодняшний день подрядные организации выполнили около 70% работ.
Иван Носков в рамках рабочего выезда проверил ход дорожной кампании
В ходе финала будут проходить спортивные и интеллектуальные соревнования, включая историческую викторину, легкоатлетическую эстафету, командные спортивные соревнования (волейбол, мини-футбол и др.) и семейную эстафету.
Молодые специалисты предприятий Самарской области участвуют в финале окружного проекта «МолоТ»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.19
0.14
EUR 93.01
0.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

8 августа состоится стратегическая сессия «Перспективы развития дорожной деятельности Самарской области до 2036 года»

7 августа 2025 17:20
108
Участников приглашают обсудить ключевые направления модернизации дорожной инфраструктуры региона, перспективы её дальнейшего совершенствования и повышение уровня комфорта для жителей и гостей области.

Завтра, 8 августа, состоится стратегическая сессия «Перспективы развития дорожной деятельности Самарской области до 2036 года».

Мероприятие организовано министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Участников приглашают обсудить ключевые направления модернизации дорожной инфраструктуры региона, перспективы её дальнейшего совершенствования и повышение уровня комфорта для жителей и гостей области.

Место проведения: Приволжский государственный университет путей сообщения, расположенный по адресу: улица Свободы, 2В, корпус 5, 2 этаж.
Время: 10:00 - 13:00.

Программа включает выступления экспертов отрасли, обсуждение проблемных вопросов, обмен опытом и выработку предложений для реализации долгосрочной стратегии дорожного строительства и эксплуатации дорог на территории Самарской области.

Приглашают к участию всех заинтересованных экспертов, специалистов и представителей бизнеса, сообщает пресс-служба Минтранса СО.

 

Фото:  пресс-служба Минтранса СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области физкультурно-спортивные мероприятия будут проходить на территории всех муниципальных образований.
07 августа 2025, 17:51
9 августа в губернии, состоятся мероприятия, посвященные Дню физкультурника
В Самарской области физкультурно-спортивные мероприятия будут проходить на территории всех муниципальных образований. Общество
38
Самарцев приглашают прогуляться по Москве в VR-очках и попробовать ледяной чай.
07 августа 2025, 17:41
В Самаре откроется мобильный туристско-информационный центр Москвы с бесплатными активностями
Самарцев приглашают прогуляться по Москве в VR-очках и попробовать ледяной чай. Туризм
83
В Самаре ночью +17, +19°С, днем +26, +28°С.
07 августа 2025, 16:57
8 августа в регионе местами кратковременный дождь, гроза, до +29°С
В Самаре ночью +17, +19°С, днем +26, +28°С. Экология
94

В центре внимания
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
7 августа 2025  13:07
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
199
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
7 августа 2025  12:56
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
168
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
7 августа 2025  10:08
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
252
Основной доклад по вопросу представила врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Алена Денисенко.
6 августа 2025  21:28
Ремонт дорог в Самарской области обсудили на оперативном совещании губернатора
371
Один из основных вопросов повестки - выполнение мероприятий в целях безопасного прохождения пожароопасного сезона, готовность районов области к ликвидации возможных возгораний.
6 августа 2025  17:53
Губернатор Федорищев потребовал усилить пожарную безопасность в муниципалитетах
451
Весь список