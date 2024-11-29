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Вячеслав Федорищев: «От успешности работы бизнеса зависит развитие Самарской области»

29 ноября 2024 18:38
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Одной из приоритетных в работе Вячеслава Федорищева стала поддержка креативного сектора экономики.

31 мая президент Владимир Путин назначил Вячеслава Федорищева временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области. 9 сентября по итогам досрочных выборов он был избран главой региона. За полгода с момента назначения уже определены ключевые векторы дальнейшего развития губернии. Определенные результаты есть и в большой работе управленческой команды по формированию благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата. Эта работа на уровне региона ведется, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». 

Одним из первых решений губернатора стал проект «Час предпринимателя», благодаря которому встречи руководителей министерств и ведомств, глав муниципальных образований с бизнесом стали еженедельными. Предприниматели региона получили возможность обратиться со своими проблемными вопросами напрямую и к губернатору Самарской области. Вячеслав Федорищевым лично принимает руководителей региональных предприятий. 

«Отрадно, что власть ищет возможность услышать бизнес, прислушаться к их бизнес-идеям, узнать, в чём сейчас нуждаются предприниматели. Работа в этом направлении ведется, и это видно, — отметил Дмитрий Василевский, директор компании по переработке и реализации продуктов пчеловодства «Бисмарк». – Мне предложили принять участие в проекте «Час предпринимателя», где я рассказал о наших нуждах в плане сертификации продукции, и результат обращения уже виден – нам помогают», — добавил Василевский.

Для предпринимателей региона запустили цикл ярмарок кооперации, на которой крупные предприятия презентуют свои потребности, а представители малого и среднего бизнеса могут напрямую обсудить условия и варианты сотрудничества. Такие ярмарки регулярно проходят на площадке регионального центра «Мой бизнес». 

Встречи с бизнесом проводятся в разных форматах, включая открытые диалоги с общественными объединениями предпринимателей, отраслевые встречи с привлечением региональных и федеральных экспертов и личные визиты на предприятия малого бизнеса.  

«Я считаю, что предприниматель сам по себе должен быть инициативен и предприимчив, но, когда есть еще поддержка от Правительства – это очень ценно. Я была на встрече с предпринимателями, где нам помогли с участием в международной выставке — это позволит нам быстро выйти на нашу целевую аудиторию по всей стране. Я также хочу обратиться с вопросом: мы хотим построить свое собственную швейную фабрику — и мне кажется, что губернатор поддержит такую инициативу. Изменения в отрасли уже видны, решения принимаются, и видно, что Вячеслав Андреевич открыт к диалогу с бизнесом», — рассказала директор швейной фабрики Profi Dress Руслана Сукаева.

На базе платформы «Решаем вместе» был создан единый ресурс для бизнеса с возможностью подачи обращений на сайте интернет-приемной Губернатора Самарской области, на сайтах органов власти, институтов развития и муниципальных образований региона.

Одной из приоритетных в работе Вячеслава Федорищева стала поддержка креативного сектора экономики. Впервые в Самарской области состоялся грантовый конкурс для предпринимателей сферы креативных индустрий. Победители получат до 500 тысяч рублей на развитие своих творческих проектов. Всего на конкурс поступило 100 заявок, и были определены 20 победителей из числа представителей креативных отраслей.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Акценты

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