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Самарские предприниматели и фермеры представят свою продукцию на ярмарке в центре «Мой бизнес»

13 ноября 2024 16:47
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Жителям и гостям Самары представят молочные и мясные продукты, полуфабрикаты и деликатесы, сладости и кондитерские изделия, и многое другое.

15 ноября 2024 года на площадке регионального центра «Мой бизнес» пройдет традиционная ярмарка-продажа фермерской продукции «Свое родное». Участники будут предлагать посетителям свежие продукты собственного производства.

Самозанятые фермеры и производители натуральных продуктов представят жителям и гостям областной столицы молочные и мясные продукты, полуфабрикаты и деликатесы, сладости и кондитерские изделия, и многое другое.

Выставки-продажи продукции – один из наиболее популярных инструментов поддержки региональных производителей. Они проходят по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Губернатор Вячеслав Федорищев говорил о необходимости помогать местным производителям в организации новых каналов сбыта.

Сегодня в Самарской области число официально зарегистрированных самозанятых уже превышает 270 тысяч человек. Для них доступен широкий перечень инструментов поддержки: образовательные программы и тренинги, услуги по продвижению продукции, льготные микрозаймы и многое другое. Ознакомиться с полным перечнем инструментов можно на mybiz63.ru или прийти на очную консультацию в один из центров «Мой бизнес» региона.

«Мы используем самые разные форматы работы с самозанятыми. Для местных производителей всегда актуален вопрос налаживания новых каналов сбыта, привлечения новых потребителей. Уже не первый год мы организуем выставки-продажи, которые проходят и в рамках крупных мероприятий, и как самостоятельные события на площадке регионального центра «Мой бизнес», - рассказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Подать заявку на участие можно до 14 ноября по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/671f6f2473cee71d629a14d9/.

Ярмарка будет работать для посетителей 15 ноября, с 12 до 15 часов.

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Акценты Самара

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