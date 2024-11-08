Развивая кооперацию: малые предприятия узнали условия поставок на Электрощит Самара

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8 ноября на площадке регионального центра «Мой бизнес» прошла очередная ярмарка кооперации и сбыта, которая позволяет представителям малого и среднего бизнеса выстроить партнерские отношения с крупными промпредприятиями Самарской области. На этот раз представители МСП узнали о возможностях поставок крупнейшему российскому производителю электротехнического оборудования - АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара». Ярмаркип проводятся в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство».

«Ярмарки поставщиков - это уникальная возможность для малых компаний выйти на промышленных гигантов и обсудить условия и возможность взаимовыгодного сотрудничества. Индустриальным партнерам такие площадки помогают выбрать надежных поставщиков, обсудить условия поставок. Субъекты малого и среднего бизнеса Самарской области выпускают качественную продукцию, обеспечивают высокий уровень предоставления услуг», - отметил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Свою продукцию и услуги презентовали 30 самарских предприятий. Формат открытого диалога позволяет малому бизнесу напрямую обсудить сотрудничество, достигнуть предварительных договорённостей. А для промышленных гигантов ярмарки - это способ найти надежных местных поставщиков из числа местных производителей.

«Компания Электрощит Самара готова максимально открыто сотрудничать со всеми поставщиками независимо от их известности на взаимовыгодных условиях в поле конкурентной борьбы и равных прав для всех участников закупок, организуемых нашей компанией, для чего созданы все необходимые условия. В настоящее время большая часть закупок компании проходит на площадке B2B-Center. Только с начала 2024 года на ЭТП B2B-Center проведено более 500 торгов», - отметил заместитель генерального директора по закупкам, снабжению и логистики Электрощит Самара Павел Алябьев.

Ярмарки поставщиков проводятся на регулярной основе в целях содействия кооперации субъектов малого и среднего предпринимательства и крупного бизнеса при осуществлении закупок услуг, компонентов, деталей и высокотехнологичной продукции для крупных предприятий. Такое решение глава региона Вячеслав Федорищев принял на одной из первых встреч с бизнес-сообществом региона.

«В подобной встрече мы участвуем впервые. О результативности пока рано говорить, но надеюсь, участвуя в таких мероприятиях, мы расширим список наших партнеров, - рассказал Александр Конаков, директор по производству компании «СтарПласт». - Наша компания является одним из крупнейших производителей пластика для 3D-принтеров. Сейчас есть большая потребность в нашей продукции, потому что расходные материалы нужны импортному оборудованию, и в режиме санкций достать их проблематично, а технология 3D-печати эту проблему решает в корне».

«Мои коллеги уже много раз принимали участие в подобных ярмарках. Личное общение – это всегда плюс. Даже если на данный момент нет потребности, возможно она появится позднее, и вы уже будете знать к кому обратиться - не надо стучаться в закрытые двери», - добавил заместитель директора «Совкомбанк Факторинг» Марат Шагиахметов.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области