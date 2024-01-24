Производители ореховых паст из Самары покоряют косметический рынок с господдержкой

Я нашел ошибку
Главные новости:
"Крылья Советов" – "Гостивар" (С. Македония) – 2:1.
В первом контрольном матче тренировочного сбора "Крылья Советов" обыграли "Гостивар"
Самарский КВН, патриотический проект «Внутри Истории» и викторина об истории Самарской области.
На выставке «Россия» стартовала неделя молодежной политики, науки и образования Самарской области
В учебном заведении планируют обучать теории и практике шаманских знаний, а также проводить мастер-классы для туристов.
Международную академию шаманизма планируют открыть в Туве в 2024 году
Громкая премьера прошла 29 ноября 2023 года в рамках фестиваля самарского авторского кино «Сделано здесь».
В Самаре состоится дополнительный показ туристического фильма «Путь реки»
На предстоящий концерт приглашаются все поклонники творческого наследия звезды советской сцены!
В СОУНБ пройдет концерт памяти Владимира Высоцкого
Куйбышевская железная дорога является крупным налогоплательщиком и осуществляет отчисления налоговых платежей в срок и в полном объеме.
КбшЖД перечислила в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды порядка 20,9 млрд рублей в 2023 году
В Самаре ночью -12, -14°С, днем -7, -9°С.
25 января в Самарской области небольшой снег, до -12°С
Это позволит дополнительно привлечь к оплачиваемому труду 76 осужденных.
В ИК-26 УФСИН СО поступило швейное оборудование
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.92
-0.05
EUR 95.83
-0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской области завершились соревнования по каратэ
В Самаре отметил 30-летний юбилей ансамбля «Волжские казаки»
День спящих животных отметят в Самарском зоопарке
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Производители ореховых паст из Самары покоряют косметический рынок с господдержкой

24 января 2024 16:29
172
Предприниматели Самарской области активно осваивают новые сферы деятельности и занимают ниши, которые освободили западные производители.

Предприниматели Самарской области активно осваивают новые сферы деятельности и занимают ниши, которые освободили западные производители. Семейное дело Игоря и Константина Брусянцевых начиналось с производства ореховых паст. Отец и сын выпускают несколько брендов арахисовой, фундучной, фисташковой, кокосовой пасты. В ассортименте предприятия также есть халва, глазированные орехи и другие десерты. Ежемесячно на производстве перерабатывают 18 тонн орехов.

Для развития своего дела Константин Брусянцев активно привлекает льготные микрозаймы Гарантийного фонда. В 2022 году он вошел в число победителей регионального конкурса грантов для молодых предпринимателей. 

Благодаря личному участию губернатора Дмитрия Азарова и нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», в регионе активно реализуется широкий перечень инструментов поддержки бизнеса, помогающих стабильно работать и развиваться как начинающим, так и более опытным предпринимателям. Создание условий для бизнеса находится в зоне ответственности министерства экономического развития и инвестиций во главе с министром Дмитрием Богдановым. 

Сегодня предприниматели Брусянцевы активно заходят на косметический рынок: они арендовали еще одно помещение, приобрели производственную линию. Первым продуктом стал косметический воск. Как рассказывает Игорь Брусянцев, сначала предприятие занималось реализацией воска другого производителя, а позже возникла идея создать свой косметический продукт высокого качества.

«Несмотря на то, что я окончил авиационный университет, пришлось заняться химией, изучить составляющие, сделать тысячи проб. В результате, могу с гордостью сказать, что рецептура воска принадлежит нам самим», - отметил Игорь Брусянцев.

Сегодня самарский продукт уже оценили многие специалисты из индустрии красоты. По всем характеристикам он не уступает и даже превосходит европейские аналоги.

Свою продукцию самарские предприниматели реализуют через маркетплейсы – это дает возможность завоевать признание у покупателей по всей стране и даже за ее пределами.

Косметический воск нуждается в сертификации – с этим предпринимателям помогает областное минэкономразвития. В региональном центре «Мой бизнес» можно подать заявку на получение услуги по подтверждению соответствия для разного типа продукции.

В планах семейного предприятия - расширение линейки продукции и выход на экспорт. «Мы намерены наладить производство шампуней, гелей для душа, масла. Для этого хотим закупить еще одну производственную линию и дополнительное оборудование. Будем продвигать свою продукцию по всей стране. Также планируем выводить наши косметические линейки на экспорт», - перечислил Константин Брусянцев.

 

Фото:   Мой Бизнес 63

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
"Крылья Советов" – "Гостивар" (С. Македония) – 2:1.
24 января 2024, 19:37
В первом контрольном матче тренировочного сбора "Крылья Советов" обыграли "Гостивар"
"Крылья Советов" – "Гостивар" (С. Македония) – 2:1. Спорт
78
Самарский КВН, патриотический проект «Внутри Истории» и викторина об истории Самарской области.
24 января 2024, 18:50
На выставке «Россия» стартовала неделя молодежной политики, науки и образования Самарской области
Самарский КВН, патриотический проект «Внутри Истории» и викторина об истории Самарской области. Общество
113
Громкая премьера прошла 29 ноября 2023 года в рамках фестиваля самарского авторского кино «Сделано здесь».
24 января 2024, 17:37
В Самаре состоится дополнительный показ туристического фильма «Путь реки»
Громкая премьера прошла 29 ноября 2023 года в рамках фестиваля самарского авторского кино «Сделано здесь». Общество
131
В центре внимания
На проблемные маршруты в Самаре дополнительно направят 30 автобусов
24 января 2024  11:43
На проблемные маршруты в Самаре дополнительно направят 30 автобусов
432
Самарская область заняла 9 место в национальном туристическом рейтинге
24 января 2024  11:35
Самарская область заняла 9 место в национальном туристическом рейтинге
313
В Самарской области отменено прекращение движения для всех транспортных средств
24 января 2024  10:55
В Самарской области отменено прекращение движения для всех транспортных средств
275
В Самарской области после метелей расчистили все дороги, ведущие к населенным пунктам
24 января 2024  10:07
В Самарской области после метелей расчистили все дороги, ведущие к населенным пунктам
274
Региональное медиасообщество с самого первого дня проведения СВО включилось в работу по поддержке армии и родственников героев-защитников.
23 января 2024  20:59
В Самарской области подвели итоги журналистского конкурса
655
Весь список