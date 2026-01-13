Число самозанятых в губернии превысило 355 тысяч человек

В Самарской области за время действия специального налогового режима для самозанятых его пользователями стали более 355 тысяч человек. Об этом сообщает региональное Минэкономразвития.

Налоговый режим действует в губернии с 1 января 2020 года.

Для уверенного старта и динамичного развития проектов начинающих предпринимателей создаются все необходимые условия. На одной из встреч с представителями бизнес-сообщества губернатор Вячеслав Федорищев отмечал необходимость всесторонней поддержки самозанятых производителей.

«Вместе с ростом числа официально зарегистрированных самозанятых увеличивается их вклад в экономику региона. С 2020 года суммарный доход пользователей специального режима превысил 165 млрд рублей, они выплатили более 7,3 млрд рублей налога», — рассказал врио заместителя председателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Получить статус самозанятого можно c помощью приложения «Мой налог», через уполномоченную кредитную организацию или через портал «Госуслуги». Налоговый режим позволяет работать как с физическими, так и с юридическими лицами, оформлять договоры и выдавать чеки.

Самозанятые ведут свою бухгалтерию самостоятельно, в том же приложении. При расчете с физическими лицами налоговая ставка составляет 4%, при работе с организациями – 6%.

Для развития своих проектов самозанятые могут привлекать специальные инструменты поддержки: образовательные курсы, льготные микрозаймы, инструменты по продвижению и др. Эти меры реализуются, благодаря нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Одним из наиболее востребованных инструментов поддержки для производителей сувенирной продукции, товаров ручной работы являются ярмарки. Они регулярно проходят как самостоятельные события, так и встраиваются в программы крупных региональных мероприятий. Для продвижения продукции самозанятых в Самарской области также создана онлайн-витрина vitrina.mybiz63.ru, на которой представлены разные категории товаров и услуг предпринимателей.

Самозанятые могут стать резидентами коворкинга регионального центра «Мой бизнес» и получить рабочее место на льготных условиях, а также воспользоваться переговорными комнатами и залом для проведения образовательных мероприятий.

Воспользоваться инструментами господдержки можно, обратившись в один из центров «Мой бизнес» Самарской области. С полным перечнем мер можно ознакомиться на портале mybiz63.ru.

С 1 января 2026 года пользователи специального налогового режима могут делать добровольные взносы на соцстрахование, благодаря чему для них станет возможно получать пособие по больничному листу.

Начинающие предприниматели также могут уплачивать взносы, формируя свою страховую пенсию.

Фото: минэкономразвития Самарской области