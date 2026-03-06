ФАС: размещение рекламы в Telegram является нарушением закона о рекламе РФ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила РИА Новости, что размещение рекламы в Telegram, а также в соцсетях и на площадках, работа которых ограничена Роскомнадзором, содержит признаки нарушения рекламного законодательства.

ФАС России усматривает в размещении рекламных интеграций на этих площадках признаки нарушения рекламного законодательства, ответственность за которое несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель", - пояснили в ведомстве.

Там отметили, что в настоящее время при наличии оснований ведомство принимает предусмотренные законодательством меры реагирования.

Так, для приведения деятельности в соответствие с требованиями законодательства служба рекомендует участникам рынка провести анализ контента, размещаемого на информационных ресурсах, доступ к которым ограничен.

После 1 сентября 2025 года не допускается распространение рекламы на интернет-ресурсах организаций, деятельность которых признана нежелательной, экстремистской, террористической, или интернет-ресурсах, доступ к которым ограничен. За это может быть назначен штраф. Соответствующие поправки к закону "О рекламе" вступили в силу.