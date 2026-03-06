Исследование показало возможность выращивания еды на Луне

Ученые из Техасского университета в Остине успешно вырастили и собрали урожай нута, используя имитацию лунной почвы. Это первый случай, когда эту культуру удалось вырастить в таком субстрате. Об этом 5 марта сообщил новостной портал Science X.

Работа связана с будущими лунными миссиями, включая программу Artemis II, и помогает ответить на вопрос о том, чем смогут питаться астронавты на Луне. Руководитель проекта, выдающийся научный сотрудник Института геофизики Техасского университета (UTIG) при Школе геонаук имени Джексона Сара Сантос отметила, что исследование помогает понять возможности выращивания сельскохозяйственных культур на Луне.

В эксперименте ученые использовали имитацию лунной почвы, которая воспроизводит состав образцов грунта, доставленных на Землю астронавтами миссий «Аполлон».

Чтобы создать подходящие условия для роста растений, исследователи добавили вермикомпост — продукт жизнедеятельности дождевых червей, богатый питательными веществами, минералами и полезными микроорганизмами. Черви производят его, перерабатывая органические отходы, например остатки пищи или текстиль из хлопка, которые могут появляться во время космических миссий, пишут "Известия".