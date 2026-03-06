Я нашел ошибку
В Клиниках СамГМУ выполнили сложную операцию подростку с тяжелым заболеванием тазобедренного сустава
45% женщин ПФО планируют путешествие на 8 марта
В Сызрани водитель сбил 46-летнего пешехода
Самарская область вошла в пятерку быстрорастущих направлений на мартовские праздники-2026
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в честь 8 Марта
Около 29 тысяч новых книг пополнят в 2026 году библиотеки Самары
В Сызрани правонарушитель предложил инспектору ДПС незаконное денежное вознаграждение
В Совфеде предложили ввести обязательную отработку для выпускников-строителей
Мероприятия
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
Исследование показало возможность выращивания еды на Луне

Ученые из Техасского университета в Остине успешно вырастили и собрали урожай нута, используя имитацию лунной почвы. Это первый случай, когда эту культуру удалось вырастить в таком субстрате. Об этом 5 марта сообщил новостной портал Science X.

Работа связана с будущими лунными миссиями, включая программу Artemis II, и помогает ответить на вопрос о том, чем смогут питаться астронавты на Луне. Руководитель проекта, выдающийся научный сотрудник Института геофизики Техасского университета (UTIG) при Школе геонаук имени Джексона Сара Сантос отметила, что исследование помогает понять возможности выращивания сельскохозяйственных культур на Луне.

В эксперименте ученые использовали имитацию лунной почвы, которая воспроизводит состав образцов грунта, доставленных на Землю астронавтами миссий «Аполлон».

Чтобы создать подходящие условия для роста растений, исследователи добавили вермикомпост — продукт жизнедеятельности дождевых червей, богатый питательными веществами, минералами и полезными микроорганизмами. Черви производят его, перерабатывая органические отходы, например остатки пищи или текстиль из хлопка, которые могут появляться во время космических миссий, пишут "Известия".

Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
