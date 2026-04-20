Более 500 участников собрала Неделя креативного бизнеса в регионе

Форум для представителей творческого сектора «Неделя креативного бизнеса 3.0» проводится в столице региона уже в третий раз при грантовой поддержке областного Минэкономразвития. Площадкой его проведения стал региональный центр «Мой бизнес». Форум собрал более 500 человек - это дизайнеры, рестораторы, специалисты в сфере медиа, продюсеры, художники, фотографы и все, кто создает творческий продукт. 
«Креативные индустрии сегодня - одно из приоритетных направлений развития экономики региона и страны в целом. Именно в этом секторе реализуются передовые идеи и технологии, создаются уникальные продукты, - рассказал заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. - Мы надеемся, что на форуме, который провели победители регионального конкурса грантов для социальных проектов СОНКО, наши предприниматели получили много пользы, новых знаний и новых деловых контактов».
В этот раз центральными темами Недели креативного бизнеса стали культурный код и локальная идентичность. Участники форума посетили творческие встречи, дискуссии, мастер-классы, обсудили действующие в регионе программы и проекты для представителей креативных индустрий, возможности участия в значимых региональных событиях, выстраивания эффективных коллабораций. 
«Мы серьезно подходим к процессу выбора партнеров для коллабораций, и стараемся сейчас делать такие проекты, которые не свойственны нам - в них мы по-новому представляем себя, - поделился Андрей Комзов, основатель бренда Volga Mama, в копилке которого более 50 коллабораций. - Даже небольшой бренд может выйти на крупную компанию, главное "гореть" идеей и сформировать ценность совместного продукта».
В качестве спикеров организаторы привлекли ведущих федеральных и региональных экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары. 
«Впечатления от форума очень хорошие, понравилась сессия про культурный код, про маркетинг - сложная, но необходимая для каждого предпринимателя. Такие события для креативщиков необходимо проводить регулярно: собирать на одной площадке для получения знаний, общения, знакомств и налаживания партнерских связей», - отмечает участница форума Ольга Карпова.
На площадке Недели креативного бизнеса работала ярмарка-продажа изделий ручной работы. Местные мастера представили на площадке форума свою продукцию: украшения, сувениры, аксессуары, свечи, парфюмированные наборы и многое другое.
Бизнесу в сфере креативных индустрий, как перспективному сектору экономики, сегодня уделяется особое внимание. Как отмечал губернатор Вячеслав Федорищев, креативная экономика - это основа успешного развития, и за последние годы ее вклад в развитие области становится все больше и больше.
В Самарской области для творческих предпринимателей действуют различные инструменты господдержки: помощь с продвижением и реализацией продукции, участием в крупнейших региональных и федеральных событиях. Эта работа ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото:   Минэкономразвития Самарской области

