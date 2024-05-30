82% молодых жителей Самары хотели бы открыть свое дело

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Аналитики Авито провели исследование среди жителей Самары в возрасте от 18 до 34 лет, в ходе которого выяснилось, что большинство опрошенных не хотят работать в найме и думают о собственном бизнесе. Причем мужчины готовы потратить на открытие больше, чем женщины — более 1 млн рублей против 790 000 рублей.

Опрос показал, что 59% молодых жителей Самары хотели бы открыть свой бизнес. при этом 23% респондентов находятся в процессе открытия/покупки бизнеса. Таким образом, большинство опрошенных желают работать только на себя. В том, что лучше работать в найме, убеждены лишь 9% респондентов. Примечательно, что так чаще считают мужчины (15% против 8% женщин).

В ведении собственного бизнеса молодых жителей Самары больше всего привлекают возможность заниматься любимым делом и желание создавать что-то новое (76%). Высокий доход в качестве привлекающего фактора отметили 63%, независимость от начальства и свободу действий — 46%, а гибкий график и возможность контролировать процесс — 43%. Интересно, что этот фактор важнее женщинам (так ответили 47% против 40% мужчин).

“Покупкой готового бизнеса в последнее время все чаще начинают интересоваться не только предприниматели, но и обычные люди, которые хотят вложить и приумножить свои накопления. Меняется и восприятие предпринимательства, а вложение в собственный бизнес-актив на сегодняшний день считается уже менее рискованным и более прогнозируемым по сравнению с привычными ранее видами инвестирования. Все чаще готовый бизнес ищут на онлайн-платформах и Авито является одной из крупнейших по количеству объявлений. Сегодня на Авито размещается более 360 000 предложений готового бизнеса и франшиз, привлечения инвестиций и поиска партнеров, а 3,4 млн пользователей являются представителями малого и среднего бизнеса”, — комментирует Илья Дудковский, руководитель категорий “Готовый бизнес и франчайзинг” и “Оборудование и товары для бизнеса” на Авито.

Топ-5 самых популярных сфер, в которых молодые жители Самары хотели бы иметь свой бизнес, распределился так:

пункты выдачи заказов (31%);

стоматология и медицина (24%);

IT-бизнес (23%);

развлечения (20%);

автобизнес (20%).

Примечательно, что зумеры чаще, чем миллениалы, хотели бы открыть бизнес в сфере IT (33%), развлечений (32%), красоты и здоровья (27%).

При этом открывать бизнес самостоятельно предпочли бы 19%. Вести свое дело вместе с женой или мужем готовы 28% респондентов. Просить помощи у родственников намерены 53% участников опроса.

В среднем молодые жители Самары, которые хотели бы иметь свой бизнес или уже копят на него, готовы потратить на открытие дела около 1 590 000 рублей. 20% вложили бы в свой бизнес до 500 000 рублей. 36% потратили бы от 1 до 2 млн рублей, а более 5 млн вложили бы 8% респондентов. При этом мужчины готовы вкладываться больше: в среднем 1 050 000 рублей, в то время как женщины — 790 000 рублей.

Получать чистым доходом респонденты в среднем хотели бы около 470 000 рублей. Наибольшая доля (51%) рассчитывает на доход от 100 000 до 500 000 рублей. Получать больше хотели бы 34% опрошенных, а сумма до 100 000 устроит 15%.

Нехватка знаний и опыта является одной из основных причин, почему молодежь еще не решается на открытие своего бизнеса. Так ответили 52% опрошенных. 48% признались, что их отталкивает необходимость накопить и иметь на руках довольно крупную сумму.