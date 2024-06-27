Я нашел ошибку
Главные новости:
Малый бизнес Самарской области нарастил спрос на работников и увеличил зарплаты
Малый бизнес Самарской области нарастил спрос на работников и увеличил зарплаты
В Самару привезут памятник писателю Алексею Толстому
В Самару привезут памятник писателю Алексею Толстому
4 из 10 студентов в Самаре в будущем мечтают стать бизнесменами
4 из 10 студентов в Самаре в будущем мечтают стать бизнесменами
Около 70 человек пострадали при сходе пассажирского поезда в Коми
Около 70 человек пострадали при сходе пассажирского поезда в Коми
Самарчанка не могла попасть домой после установки нового домофона в подъезде
Самарчанка не могла попасть домой после установки нового домофона в подъезде
Предприниматели Самарской области могут создать бизнес-план на платформе МСП.РФ
Предприниматели Самарской области могут создать бизнес-план на платформе МСП.РФ
В России предложили ввести стипендию для учащихся в вузах родителей
В России предложили ввести стипендию для учащихся в вузах родителей
Где в Самарской области можно купаться
Где в Самарской области можно купаться
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.81
0.53
EUR 94.11
0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на презентацию книги «Герои волжской вольницы»
Самарская кирха приглашает на концерт «Лето в стиле барокко»
В Самаре пройдет пройдет пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

4 из 10 студентов в Самаре в будущем мечтают стать бизнесменами

27 июня 2024 09:59
58
4 из 10 студентов в Самаре в будущем мечтают стать бизнесменами

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Старт карьеры приняли участие студенты вузов из города.

В Самаре 40% студентов видят себя на пике карьеры бизнесменами, причем в равной степени, как парни, так и девушки. 36% студентов намереваются строить карьеру в найме, в большей степени на это ориентированы юноши (39% против 32% среди девушек).

Каждый десятый студент утверждает, что уже имеет опыт ведения собственного бизнеса. Причем чаще это парни, чем девушки. Судя по комментариям, в большинстве случаев речь идет об опыте заработка своими силами без правового оформления статуса предпринимателя — студенты пробуют себя в различных сферах: продажах, интернет-услугах, hand made и проч. Каждый второй планирует открыть свое дело: среди девушек — 54%, среди юношей — 51%.

Время проведения: 3—24 июня 2024 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцы рассказали, где оставляют чаевые чаще всего
26 июня 2024, 13:36
Самарцы рассказали, где оставляют чаевые чаще всего
Средние чаевые таксистам составляют сегодня 120 рублей. Общество
375
Только 15% самарских пап согласны уйти в декрет вместо супруги
25 июня 2024, 12:00
Только 15% самарских пап согласны уйти в декрет вместо супруги
84% мужчин уверены, что ребенок, особенно грудной, должен быть с мамой. Общество
300
Этим летом подработка в Самарской области потребуется каждому третьему работнику
25 июня 2024, 10:23
Этим летом подработка в Самарской области потребуется каждому третьему работнику
При этом в годовом выражении потребность в дополнительном заработке у жителей Самарской области все же растет. Общество
380
В центре внимания
Где в Самарской области можно купаться
27 июня 2024  09:12
Где в Самарской области можно купаться
122
В Самарской области выросли инвестиции в основной капитал
26 июня 2024  09:58
В Самарской области выросли инвестиции в основной капитал
268
Вячеслав Федорищев представил поправки в областной бюджет с учетом наказов жителей Самарской области.
25 июня 2024  17:54
По предложению Вячеслава Федорищева на решение социально значимых задач региона будет дополнительно направлено 24,5 млрд рублей  
2489
Вячеслав Федорищев подчеркнул, что работа по формированию команды Правительства Самарской области будет продолжена.
25 июня 2024  16:37
Врио вице-губернатора – руководителем департамента внутренней политики региона стал Александр Фетисов
680
Врио вице-губернатора Самарской области стал Антон Емельяненко
25 июня 2024  14:00
Врио вице-губернатора Самарской области стал Антон Емельяненко
556
Весь список