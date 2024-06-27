4 из 10 студентов в Самаре в будущем мечтают стать бизнесменами

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Старт карьеры приняли участие студенты вузов из города.

В Самаре 40% студентов видят себя на пике карьеры бизнесменами, причем в равной степени, как парни, так и девушки. 36% студентов намереваются строить карьеру в найме, в большей степени на это ориентированы юноши (39% против 32% среди девушек).



Каждый десятый студент утверждает, что уже имеет опыт ведения собственного бизнеса. Причем чаще это парни, чем девушки. Судя по комментариям, в большинстве случаев речь идет об опыте заработка своими силами без правового оформления статуса предпринимателя — студенты пробуют себя в различных сферах: продажах, интернет-услугах, hand made и проч. Каждый второй планирует открыть свое дело: среди девушек — 54%, среди юношей — 51%.



Время проведения: 3—24 июня 2024 года