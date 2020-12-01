Ушел из жизни главный врач Кинель-Черкасской ЦРБ Наиль Нугманов

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Министерство здравоохранения с прискорбием сообщает, что на 57-м году жизни скоропостижно скончался главный врач Кинель-Черкасской центральной районной больницы Наиль Габдулсаматович Нугманов.

Он родился в Куйбышеве, закончил Куйбышевский медицинский институт, интернатуру, но всю свою жизнь посвятил сельской медицине. Более 15 лет работал врачом-терапевтом, затем заведующим терапевтическим отделением Алексеевской центральной районной больницы. А с 2007 года возглавлял Кинель-Черкасскую центральную районную больницу.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Наиля Габдулсаматовича, коллективу больницы, где его любили и уважали сотрудники, коллеги и пациенты.