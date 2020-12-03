Травматолог больницы им.Пирогова рассказал, как избежать переломов в гололед

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Заведующий травмпунктом Самарской городской клинической больницы №1 имени Николая Пирогова, врач-травматолог-ортопед Александр Галочкин рассказал, как снизить риски падения во время гололеда и куда жители Самары могут обратиться за помощью, если травмы избежать не удалось.

Сегодня в Самаре работает четыре взрослых травмпункта и 2 детских. Обратиться можно в любой из них. «Помощь там оказывают круглосуточно, без выходных. Никакие документы не нужны, - поясняет Александр Галочкин. - Если человеку нужна медицинская помощь — мы ее оказываем сразу же. Летом к нам в основном обращаются с различными ранами, укусами клещей, зимой - с ушибами, вывихами, растяжениями, переломами – эти травмы связаны с падением на скользких поверхностях».

В травмпункте больницы Пирогова работают порядка 30 сотрудников. Работа организована с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. Потоки пациентов разъединены - взрослых и детей принимают в разных кабинетах. После осмотра в случае необходимости врач направляет в рентген-кабинет. После этого назначает лечение. В тяжелых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство.

В сутки в травмпункт медучреждения обращается до 120 пациентов с травмами. В этом году, отмечают медики, обращений стало меньше, возможно, в связи с тем, что из-за пандемии многие учатся и работают дома.

Чтобы избежать травм, медики дают ряд советов. В первую очередь носить правильную обувь. Зимой – ботинки с протектором для устойчивости на скользкой поверхности. Также важно правильно передвигаться. По льду – маленькими шагами шаркающей походкой. И подготовиться к падению лучше заранее, сгруппировавшись — напряженные мышцы могут защитить от травмы кости и связки.

«Ни в коем случае нельзя падать на вытянутую руку — это самая распространенная ошибка. Если вдруг избежать происшествия не удается, и вы понимаете, что падаете вперед, нужно выпрямить ноги и выставить вперед обе руки, согнутые в локтях и слегка напряженные. При этом пальцы рук должны быть растопырены. В идеале должно получиться положение упор лежа, знакомое по урокам физкультуры», - поясняет травматолог «Пироговки».

При падении назад, главное — защитить голову. Ее нужно прижать к груди и сомкнуть зубы, чтобы не прикусить язык.

Не терять бдительность, советуют врачи, надо и во время зимних развлечений. При катании с горок, на лыжах и коньках необходимо обязательно удостовериться, что это будет безопасно.