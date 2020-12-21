Стало известно, где выявлены новые заболевшие коронавирусом в Самарской области

Как сообщает оперштаб, на 21 декабря в регионе подтверждены 305 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 184 в г. Самара
- 29 в г. Тольятти
- 12 в г. Новокуйбышевск
- 11 в г. Кинель
- 11 в г. Отрадный
- 10 в г. Сызрань
- 8 в Кинельском районе
- 5 в г. Чапаевск
- 4 в г. Октябрьск
- 4 в г. Жигулевск
- 4 в г. Похвистнево
- 4 в Безенчукском районе
- 3 в Ставропольском районе
- 3 в Кинель-Черкасском районе
- 3 в Шигонском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Шенталинском районе
246 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 59 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 28335 случаев коронавируса.
Скончались 540 человек (нарастающим итогом).
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 16,91, по стране - 35,17.
Коэффициент летальности в области - 1,91, в стране - 1,78.
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