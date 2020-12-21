Стало известно, где выявлены новые заболевшие коронавирусом в Самарской области

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Как сообщает оперштаб, на 21 декабря в регионе подтверждены 305 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 184 в г. Самара

- 29 в г. Тольятти

- 12 в г. Новокуйбышевск

- 11 в г. Кинель

- 11 в г. Отрадный

- 10 в г. Сызрань

- 8 в Кинельском районе

- 5 в г. Чапаевск

- 4 в г. Октябрьск

- 4 в г. Жигулевск

- 4 в г. Похвистнево

- 4 в Безенчукском районе

- 3 в Ставропольском районе

- 3 в Кинель-Черкасском районе

- 3 в Шигонском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Шенталинском районе



246 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 59 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 28335 случаев коронавируса.

Скончались 540 человек (нарастающим итогом).



Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 16,91, по стране - 35,17.

Коэффициент летальности в области - 1,91, в стране - 1,78.