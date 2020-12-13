Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции 

13 декабря в регионе подтвержден 291 случай новой коронавирусной инфекции:
- 147 в г. Самара
- 16 в г. Тольятти
- 10 в Кинель-Черкасском районе
- 9 в г. Кинель
- 9 в г. Отрадный
- 9 в Кинельском районе
- 7 в Волжском районе
- 7 в Похвистневском районе
- 6 в Безенчукском районе
- 6 в г. Похвистнево
- 5 в Красноярском районе
- 4 в г. Сызрань
- 4 в Приволжском районе
- 4 в Большеглушицком районе
- 4 в Богатовском районе
- 4 в Борском районе
- 4 в Хворостянском районе
- 4 в Пестравском районе
- 4 в Большечерниговском районе
- 3 в Шенталинском районе
- 3 в Шигонском районе
- 3 в Ставропольском районе
- 3 в г. Чапаевск
- 3 в Кошкинском районе
- 2 в г. Новокуйбышевск
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в г. Жигулевск
- 2 в Сергиевском районе
- 2 в Сызранском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Клявлинском районе
245 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ;
46 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических
проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 25924 случая коронавируса.
Скончались 496 человек (нарастающим итогом), в том числе мужчина 74 лет, женщины 82 и 84 лет, страдавшие
заболеванием сердечно-сосудистой системы.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 15,53, по стране - 32,15.
Коэффициент летальности в области - 1,91, в стране - 1,77.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8796, нарастающим итогом 1309205, передает пресс-служба оперштаба СО.
Программа лояльности «СберСпасибо» и платёжная система Mastercard сделали своим клиентам новогодний подарок — геймификацию с возможностью получить миллион бонусов.
Добавить комментарий