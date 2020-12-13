Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции 

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13 декабря в регионе подтвержден 291 случай новой коронавирусной инфекции:



- 147 в г. Самара

- 16 в г. Тольятти

- 10 в Кинель-Черкасском районе

- 9 в г. Кинель

- 9 в г. Отрадный

- 9 в Кинельском районе

- 7 в Волжском районе

- 7 в Похвистневском районе

- 6 в Безенчукском районе

- 6 в г. Похвистнево

- 5 в Красноярском районе

- 4 в г. Сызрань

- 4 в Приволжском районе

- 4 в Большеглушицком районе

- 4 в Богатовском районе

- 4 в Борском районе

- 4 в Хворостянском районе

- 4 в Пестравском районе

- 4 в Большечерниговском районе

- 3 в Шенталинском районе

- 3 в Шигонском районе

- 3 в Ставропольском районе

- 3 в г. Чапаевск

- 3 в Кошкинском районе

- 2 в г. Новокуйбышевск

- 2 в г. Октябрьск

- 2 в г. Жигулевск

- 2 в Сергиевском районе

- 2 в Сызранском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Клявлинском районе



245 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ;



46 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических

проявлений.



​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 25924 случая коронавируса.



Скончались 496 человек (нарастающим итогом), в том числе мужчина 74 лет, женщины 82 и 84 лет, страдавшие

заболеванием сердечно-сосудистой системы.



Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 15,53, по стране - 32,15.

Коэффициент летальности в области - 1,91, в стране - 1,77.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8796, нарастающим итогом 1309205, передает пресс-служба оперштаба СО.