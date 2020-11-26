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Еще четверо мужчин стали жертвами коронавируса в Самарской области

26 ноября 2020 13:24
299
Еще четверо мужчин стали жертвами коронавируса в Самарской области

Как сообщает оперштаб, на 26 ноября в регионе подтверждено 242 случая новой коронавирусной инфекции:
- 60 в г. Самара
- 33 в г. Тольятти
- 17 в г. Сызрань
- 12 в Богатовском районе
- 11 в г. Чапаевск
- 10 в Борском районе
- 10 в Нефтегорском районе
- 10 в Приволжском районе
- 10 в Хворостянском районе
-​ 7 в г. Отрадный
- 7 в Большеглушицком районе
- 7 в Красноярском районе
- 6 в г. Новокуйбышевск
- 6 в Кинель-Черкасском районе
- 6 в Шигонском районе
- 5 в Челно-Вершинском районе
- 4 в г. Октябрьск
- 4 в Алексеевском районе
- 4 в Пестравском районе
- 3 в Елховском районе
- 3 в Красноаврмейском районе
- 3 в Сызранском районе
- 2 в Исаклинском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Шенталинском районе

13 человек выявлено активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (4 в г. Тольятти, по 2 в г. Новокуйбышевск, г. Самара, Красноярском районе, по 1 в г.Сызрань, Приволжском и Хворостянском районах);

203 человека обследовано с диагнозомвнебольничная пневмония и ОРВИ;

26 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 21357 случаев коронавируса.

Скончались 400 человек (нарастающим итогом), в том числе мужчина 46 лет, мужчины 65 и 60 лет, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, мужчина 71 года, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 12,53, по стране - 26,07.

Коэффициент летальности в области - 1,87, в стране - 1,74. 

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Комментарии

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23 ноября 2020  16:50
Экологический проект резидента «Жигулевской долины» АНО ИЦР «Аиралаб Рус» заинтересовал участников онлайн-форума «КИРОВ УРБАН ФОРУМ».
Резидент технопарка «Жигулевская долина» продвигает систему гражданского мониторинга воздуха в Кирове 
Экологический проект резидента «Жигулевской долины» АНО ИЦР «Аиралаб Рус» заинтересовал участников онлайн-форума «КИРОВ УРБАН ФОРУМ». Новости Тольятти
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