Еще четверо мужчин стали жертвами коронавируса в Самарской области

299

Как сообщает оперштаб, на 26 ноября в регионе подтверждено 242 случая новой коронавирусной инфекции:

- 60 в г. Самара

- 33 в г. Тольятти

- 17 в г. Сызрань

- 12 в Богатовском районе

- 11 в г. Чапаевск

- 10 в Борском районе

- 10 в Нефтегорском районе

- 10 в Приволжском районе

- 10 в Хворостянском районе

-​ 7 в г. Отрадный

- 7 в Большеглушицком районе

- 7 в Красноярском районе

- 6 в г. Новокуйбышевск

- 6 в Кинель-Черкасском районе

- 6 в Шигонском районе

- 5 в Челно-Вершинском районе

- 4 в г. Октябрьск

- 4 в Алексеевском районе

- 4 в Пестравском районе

- 3 в Елховском районе

- 3 в Красноаврмейском районе

- 3 в Сызранском районе

- 2 в Исаклинском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Шенталинском районе



13 человек выявлено активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (4 в г. Тольятти, по 2 в г. Новокуйбышевск, г. Самара, Красноярском районе, по 1 в г.Сызрань, Приволжском и Хворостянском районах);



203 человека обследовано с диагнозомвнебольничная пневмония и ОРВИ;



26 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 21357 случаев коронавируса.



Скончались 400 человек (нарастающим итогом), в том числе мужчина 46 лет, мужчины 65 и 60 лет, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, мужчина 71 года, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы.



Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 12,53, по стране - 26,07.



Коэффициент летальности в области - 1,87, в стране - 1,74.