Еще четверо мужчин и три женщины стали жертвами коронавируса в Самарской области

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Как сообщает оперштаб, на 10 декабря в регионе подтверждено 283 случая новой коронавирусной инфекции:



- 95 в г.Самара

- 27 в г.Тольятти

- 14 в г. Сызрань

- 14 в Кинель-Черкасском районе

- 13 в Кинельском районе

- 9 в г. Отрадный

- 8 в Богатовском районе

- 7 в г. Кинель

- 7 в Безенчукском районе

- 7 в Волжском районе

- 6 в Большеглушицком районе

- 6 в Борском районе

- 5 в Похвистневском районе

- 5 в г. Жигулевск

- 5 в г. Чапаевск

- 5 в Клявлинском районе

- 5 в Кошкинском районе

- 5 в Камышлинском районе

- 5 в Большечерниговском районе

- 5 в Красноярском районе

- 4 в Сергиевском районе

- 4 в г. Новокуйбышевск

- 3 в Приволжском районе

- 3 в г. Октябрьск

- 3 в г. Похвистнево

- 3 в Ставропольском районе

- 3 в Сызранском районе

- 2 в Хворостянском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в Алексеевском районе



236 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 47 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 25055 случаев коронавируса.



️Скончались 478 человек (нарастающим итогом), в том числе мужчина 66 лет; мужчины 55, 68, 72 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы; женщины 67, 68 лет и 61 года, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем



Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 14,97, по стране - 31,01.



Коэффициент летальности в области - 1,91, в стране - 1,76.