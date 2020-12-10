Еще четверо мужчин и три женщины стали жертвами коронавируса в Самарской области

Как сообщает оперштаб, на 10 декабря в регионе подтверждено 283 случая новой коронавирусной инфекции:
- 95 в г.Самара
- 27 в г.Тольятти
- 14 в г. Сызрань
- 14 в Кинель-Черкасском районе
- 13 в Кинельском районе
- 9 в г. Отрадный
- 8 в Богатовском районе
- 7 в г. Кинель
- 7 в Безенчукском районе
- 7 в Волжском районе
- 6 в Большеглушицком районе
- 6 в Борском районе
- 5 в Похвистневском районе
- 5 в г. Жигулевск
- 5 в г. Чапаевск
- 5 в Клявлинском районе
- 5 в Кошкинском районе
- 5 в Камышлинском районе
- 5 в Большечерниговском районе
- 5 в Красноярском районе
- 4 в Сергиевском районе
- 4 в г. Новокуйбышевск
- 3 в Приволжском районе
- 3 в г. Октябрьск
- 3 в г. Похвистнево
- 3 в Ставропольском районе
- 3 в Сызранском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в Алексеевском районе
236 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 47 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 25055 случаев коронавируса.
️Скончались 478 человек (нарастающим итогом), в том числе мужчина 66 лет; мужчины 55, 68, 72 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы; женщины 67, 68 лет и 61 года, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 14,97, по стране - 31,01.
Коэффициент летальности в области - 1,91, в стране - 1,76.
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