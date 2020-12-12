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Дмитрий Азаров передал поселениям и медикам Нефтегорского района ключи от LADA Granta

12 декабря 2020 20:57
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Один из автомобилей сегодня был передан в распоряжение врачебного офиса, который обслуживает два удаленных от Нефтегорска села – Дмитриевка и Верхняя Домашка.

Во время рабочей поездки в Нефтегорский район Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал ключи от автомобилей LADA Granta для нужд сельских поселений и медицинских учреждений муниципалитета.

«Программа обновления парка автомобильной техники для лечебных учреждений, в первую очередь сельских, на сегодняшний день набрала серьезные обороты в Самарской области, – отметил Глава региона. – В этот период мы передаем лечебным учреждениям 166 автомобилей. Конечно, это продукция нашего автозавода – это «Нивы» и Лада Гранта».

Один из автомобилей сегодня был передан в распоряжение врачебного офиса, который обслуживает два удаленных от Нефтегорска села – Дмитриевка и Верхняя Домашка. Сельский ОВОП обслуживает более полутора тысяч человек.

По словам врача общей практики Натальи Синекоповой подразделение Нефтегорской ЦРБ в Димитровке было открыто в 2006 году. Тогда же медикам передали специализированный УАЗ. Состояние авто, говорит Наталья, плачевное. И новая машина, особенно сейчас – в период пандемии – для ОВОП необходима.

«Наш участок удален на 50 км от райцентра, ближайшая скорая помощь – в Утевке. Новая машина как нельзя кстати. Это реальная помощь», – уверена врач.

Кроме того, обновили и автопарк сельских поселений – LADA Granta получили Утевка и Бариновка. Предавая ключи от автомобилей, Дмитрий Азаров выразил надежду, что в период пандемии машины будут также задействованы для нужд лечебных учреждений района.

«Очень скромные бюджеты у сельских поселений, и все средства тратятся на самые неотложные, важные дела. Поэтому мы также помогаем сельским поселениям обновлять парк техники. Но при этом рассчитываю, что в этот непростой период сельские поселения предоставят возможность использования техники в целях защиты здоровья людей, – сказал Губернатор. – И глав поселений я бы хотел попросить, чтобы новые автомобили работали для нужд поселения, а значит – населения. Это самая актуальная на сегодня задача – сохранение здоровья людей», передает пресс-служба облправительства.

 

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Комментарии

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Один из автомобилей сегодня был передан в распоряжение врачебного офиса, который обслуживает два удаленных от Нефтегорска села – Дмитриевка и Верхняя Домашка.
Дмитрий Азаров передал поселениям и медикам Нефтегорского района ключи от LADA Granta
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Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков. Новости Тольятти
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3 декабря 2020  10:22
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
Компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей. Новости Тольятти
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