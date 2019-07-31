Директор ЦЛП "Особое детство" и самарские чиновники посетили пансионаты для детей-инвалидов в Самаре и области
31 июля 2019 16:31
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Центр лечебной педагогики сотрудничает с интернатами Самарской области с 2016 года, тогда была осуществлена первая поездка в ДДИ этого региона. В Самарском пансионате для детей-инвалидов за это время выполнен качественный ремонт, закуплено необходимое оборудование. С прошлого визита в работе учреждений отмечаются позитивные изменения: волонтеры проводят активную работу с воспитанниками, каждую неделю посещают ребят, гуляют с ними, проводят мероприятия на открытом воздухе.
25 июля в Сергиевском пансионате прошел праздник для детей с особенностями развития: ребята прокатились на квадроциклах, приняли участие в активных играх на улице. Праздник был организован волонтерами, постоянно работающими в интернате. Волонтеры стараются установить индивидуальный контакт с каждым ребенком, у ребят в жизни появляются значимые взрослые – это очень важно для социализации особых детей.
26 июля состоялась межведомственная встреча, в которой приняли участие Александр Фетисов, заместитель председателя Правительства Самарской области, и Михаил Ратманов, министр здравоохранения Самарской области. Вместе с экспертами и сотрудниками Самарского пансионата они обсудили вопросы качества диспансеризации, обучения и социализации детей с особенностями развития. Участники встречи выразили заинтересованность в дальнейшем улучшении качества жизни ребят, живущих в ДДИ, а также подготовили рекомендации по этому вопросу и направили их в профильные ведомства.
«Мы не первый раз приезжаем в Самарскую область и рады видеть результаты плодотворной работы в пансионатах. Нам приятно наблюдать, что в Самарском пансионате для детей с особенностями развития активно работают группы волонтеров – благодаря этому качество жизни ребят улучшается, – говорит Анна Битова. – Существует ряд задач, связанных с изменением ситуации в интернатах, – необходимо расселить детей, создать для них больше пространства, чтобы они могли получать больше радостей от жизни и лучше развиваться. Нас очень порадовало, что в обоих интернатах ребята уже ходят в школу и еще больше детей пойдет в школу в сентябре. Ситуация с закупкой лечебного питания, безусловно, требует особого внимания. Такая проблема наблюдается по всей стране, и мы бы очень хотели, чтобы Самарская область в числе первых пришла к ее решению». передает пресс-служба Центра лечебной педагогики «Особое детство».
Фото: пресс-служба Центра лечебной педагогики «Особое детство
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