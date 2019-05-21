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Профилактическая акция пройдет в селе Березовый Солонец Самарской области

21 мая 2019 13:20
62
Профилактическая акция пройдет в селе Березовый Солонец Самарской области
В мероприятии примут участие волонтеры-медики, учащиеся Тольяттинского медицинского колледжа.

22 мая в 9.00 в селе Березовый Солонец Ставропольского района
пройдет профилактическое мероприятие в рамках акции #ДоброВСело.

Для жителей села в помещении фельдшерско-акушерского пункта будет организован профилактический осмотр врачами: гинекологом, специалистом по ультразвуковой диагностике, врачом общей практики. Будет работать мобильный медицинский комплекс, в котором можно пройти УЗИ, ЭКГ. К врачам присоединятся специалисты отделения медицинской профилактики, они расскажут жителям о наиболее распространенных заболеваниях и факторах риска, составят индивидуальный план оздоровления.
В мероприятии примут участие волонтеры-медики, учащиеся Тольяттинского медицинского колледжа.

Фото pixabay.com

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Комментарии



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