Олег Сурнин «При формировании стратегии акцент делался на конкретного жителя губернии»
20 сентября 2019 14:22
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«Очевидно, что при формировании стратегии акцент делался на самочувствие конкретного жителя губернии. IT-отрасль также ориентируется на потребности обычного человека, и очень важно, что глава региона проактивно относится к инновациям в данной сфере», - отметил бизнесмен. За последний год, в отрасли появилось немало прорывных решений. «К примеру, есть предложения по построению нейросетей для автоматизации процессов производства. Инициатива не просто одобрена к внедрению, она получит материальную поддержку от правительства области, - отметил Сурнин.- Это очень важно особенно для первого запуска таких решений. В дальнейшем экономический эффект окупит вложенные средства».
Фото: соцсети
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