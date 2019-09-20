Олег Сурнин «При формировании стратегии акцент делался на конкретного жителя губернии»

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17 сентября губернатор областипровел расширенное заседание правительства, где представил новую стратегию развития региона. По мнению управляющего IT-компании «Открытый код», документ получился содержательным, прозрачным и понятным.«Очевидно, что при формировании стратегии акцент делался на самочувствие конкретного жителя губернии. IT-отрасль также ориентируется на потребности обычного человека, и очень важно, что глава региона проактивно относится к инновациям в данной сфере», - отметил бизнесмен. За последний год, в отрасли появилось немало прорывных решений. «К примеру, есть предложения по построению нейросетей для автоматизации процессов производства. Инициатива не просто одобрена к внедрению, она получит материальную поддержку от правительства области, - отметил Сурнин.- Это очень важно особенно для первого запуска таких решений. В дальнейшем экономический эффект окупит вложенные средства».Фото: соцсети