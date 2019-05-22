Объявляется приём заявок на участие в X Всероссийском конкурсе журналистских работ «В фокусе – детство»

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Начинается прием заявок на участие в X Всероссийском конкурсе журналистских работ «В фокусе – детство».Конкурс для юных журналистов пройдет в два тура – региональный и федеральный. В первом туре будут рассматриваться материалы, размещенные в региональных и муниципальных СМИ. Лучшие из них будет определять региональный организационный комитет. В федеральном туре конкурса примут участие материалы, отобранные региональным оргкомитетом, а также материалы, размещенные в федеральных СМИ.Подведение итогов конкурса и объявление победителей состоится в конце ноября 2019 года. Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится в Москве.На конкурс приглашаются авторы, чьи материалы размещены в средствах массовой информации в период с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года. К участию в конкурсе принимаются материалы, созданные юными журналистами в возрасте 13–17 лет, а также впервые – работы студентов факультетов журналистики.Конкурс, организуемый Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в партнерстве с Союзом журналистов России и Детским творческим объединением «Юнпресс», призван привлечь внимание общества к проблемам детского неблагополучия.В конкурсе предусмотрены три основные номинации: «Планета «Семья», «Дорогой безграничных возможностей», «Работа над ошибками».Помимо основных конкурсных номинаций были учреждены специальные номинации: «11 цифр доверия», «Я – родитель», «Жизнь замечательных семей», «Право голоса».Положение о конкурсе опубликовано на сайте: https://fond-detyam.ru/konkurs-zhurnalistskikh-rabot/2019-god/ .Заявки и материалы по Приволжскому федеральному округу необходимо направить до 15.09.2019г. по адресу электронной почты yu.kolusheva@yandex.ru (в теме письма указать «В Фокусе – детство»).Дополнительная информация: (846) 221-48-20 (департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области, Колушева Юлия); (495) 374-53-06 (департамент коммуникаций Фонда), kcj_fond@mail.ru.

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