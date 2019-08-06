Две производственные компании Сызрани стали участниками национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости»

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«Сегодня сызранский мясокомбинат подписал соглашение с министерством промышленности, а завод «Кардан» подал электронную заявку. Через нацпроекты эти предприятия смогут использовать самые современные элементы бережливого производства. Для этого на предприятия придут эксперты регионального центра, оплаченные государством. За полгода эксперты должны обучить персонал снижению себестоимости продукции и увеличению ее конкурентоспособности», – сказал Олег Жадаев.Самым оперативным инструментом государственной поддержки заместитель министра назвал льготные займы из Фонда развития промышленности. Предприятия смогут получить деньги на модернизацию производства на 5 лет всего под 1 процент.На совещании также рассмотрели вопрос о создании производственно-логистического центра на территории Сызрани. Глава городавыступил с предложением о создании рабочей группы, которая проработает идею создания индустриального парка на территории бывшего завода «Пластик» в рамках национального проекта. Олег Жадаев поддержал эту инициативу.Самарская область в 2017 году стала «пилотным» участником реализации федеральной приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости». В настоящее время губернатором Самарской областипоставлена задача по увеличению количества предприятий-участников реализации национального проекта. В 2019 году из 55 предприятий Самарской области 3 сызранских должны стать участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». На данный момент в проект уже вошли ОАО «Сызранский мясокомбинат» и АО «Кардан», передает пресс-служба облправительства.