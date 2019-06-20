Экскурсия по местам силы Самарского края - в картинах

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Красота, которая нас окружает настолько совершенна и необыкновенна, что перед картиной природы порой замираешь в восторге, говорят живописцы. Они совершили путешествие по Самарской области - Кашпир, Старая Рачейка, Смолькино, Усолье, Сызрань – так родилась серия работ под общим названием "Живые родники".- Живительным ключом для человека может стать не только храм, но и любое место, где он черпает силы, чтобы работать, любить, заниматься творчеством. Таких мест, как мне кажется, очень много, надо лишь оглянуться вокруг, - ведет экскурсию по картинам Вера Евсеева, член Союза художников России.Многие из мастеров кисти во время пленэра обрели свое чудо. Например, художника Владимира Башкирова настолько вдохновил старый храм и его настоятель, что уже взрослый человек принял крещение.Православный пленэр "Живые родники" прошел при поддержке Сызранской Епархии РПЦ, Западного управления министерства образования и науки области и Самарского регионального отделения Союза художников России.Широкой публике работы представлены впервые. Наряду с опытными мастерами на выставке представили картины студенты художественного училища.Познакомиться с экспозицией можно до 7 июля.Вход свободный!6+