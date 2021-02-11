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Самарские спортсмены с ограничениями здоровья получили новые экипировку и инвентарь

11 февраля 2021 18:47
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Экипировка — от лучших мировых производителей и соответствует самым высоким требованиям.

Сегодня в «Центре спортивной подготовки Самарской области» спортсмены с ограничениями здоровья получили новые экипировку и инвентарь.

Известный самарский паратриатлонист Андрей Буков, чемпион России 2020 года, получил велошлем, гидрокостюм, беговые кроссовки, велотуфли, велоформу и триатлонный костюм. Экипировка — от лучших мировых производителей и соответствует самым высоким требованиям.

 - Прежняя моя экипировка давно износилась, поэтому новая как нельзя кстати. Спасибо огромное министерству спорта Самарской области и «Центру спортивной подготовки Самарской области» за внимание, поддержку и новую экипировку! Она мирового уровня — качественная, современная, отвечает самым высоким требованиям. Такая мало у кого есть. Кроссовки, например, со специальной карбоновой вставкой для более удобного бега — в магазине просто так не купишь, только под заказ. Теперь буду с удвоенной энергией тренироваться и выступать", - отметил Андрей Буков.

Для спортсменов сборной команды Самарской области по плаванию ПОДА (поражение опорно-двигательного аппарата), среди которых члены сборной России, чемпионы страны, кандидаты на участие в Паралимпийских играх, закуплены гидрошорты, гидрокостюмы, плавательные шапочки и очки. Все также от ведущего мирового производителя.

Самарскому спортсмену Игорю Михееву (пулевая стрельба) была вручена пневматическая винтовка Walter LG 400 ведущего немецкого бренда. Считается одной из лучших в своем классе.

 - От качественной экипировки и хорошего инвентаря во многом зависит насколько эффективно спортсмен будет тренироваться и показывать результат. Очень рада за наших ребят, которым мы все это смогли приобрести!", - сказала заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, передает пресс-служба минспорта СО.

 

Фото:   пресс-служба минспорта СО

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