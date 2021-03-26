Для самарцев пройдет встреча-дискуссия с хореографом и музыкантом Бурейма Кьену

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В день закрытия фестиваля «Дни Франкофонии - 2021» самарцев приглашают принять участие во встрече-дискуссии «Гриоты и устная народная традиция Западной Африки: путь из Буркина Фасо во Францию» с артистом Бурейма Кьену.

Бурейма Кьену — хореограф, танцовщик, музыкант, певец и сказочник. Он родился в Буркина-Фасо в семье известных потомственных гриотов, получил образование в престижной школе Bourgeon d’or в Уагадугу, а также обучался современной хореографии в Лионе. Живет и работает во Франции, оставаясь послом буркинийской традиционной культуры. На встрече вы узнаете, какую роль гриоты играют в западноафриканском обществе и как развивается эта традиция в наше время. В Самаре мероприятие откроет директор Альянс Франсез Самара Пьер Мансини.

Онлайн-трансляция встречи состоится в воскресенье, 28 марта в 16:30 в Самарской областной универсальной научной библиотеке по адресу Проспект Ленина, 14А. Вход свободный.

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