В Сызрани отец не пускал дочь домой после развода с ее матерью

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После развода родителей девушка вместе с матерью съехали с квартиры, принадлежащей ее отцу и бабушке. После смерти бабушки, собственницей доли в жилом помещении, согласно завещанию, стала девушка. Однако въехать в принадлежащее ей жилье она не смогла — отец отказался пускать дочь в квартиру. Девушка обратилась в суд за защитой своих прав.

В ходе судебного заседания установлено, что истица, как и ее отец, является собственниками данной квартиры, жилье является единственным, отец препятствует проживанию – ключи от входной двери не отдает. При этом лицевой счет на оплату коммунальных услуг оформлен на девушку, мужчина при этом квитанции не оплачивает, накапливая задолженность. Рассмотрев все материалы дела, суд принял решение вселить девушку в квартиру. Мужчину обязали передать дочери ключи от входной двери и не чинить ей препятствия в пользовании жилым помещением.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство. Мужчину уведомили о необходимости добровольного исполнения решения суда в пятидневный срок и предупредили, что в случае неисполнения требований исполнительного документа в отношении него будет вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Не желая штрафных санкций, должник незамедлительно передал дочери ключи от квартиры.