Утвержден бюджет Самары на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
5 декабря 2019 17:51
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Более половины средств городского бюджета, порядка 8 миллиардов рублей, будут направлены на социальную сферу: образование, культуру, социальную политику, физическую культуру и спорт.
Важно отметить, что в 2020 году принято решение об утверждении новой муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья граждан» в рамках национального проекта «Демография», а также выделены дополнительные средства на предоставление социальных выплат на приобретение и строительство жилья молодым семьям, чей возраст в 2020 году достигает 36 лет.
В 2020 году на софинансирование и реализацию национальных проектов «Демография», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Малое и среднее предпринимательство», «Экология», «Культура» и «Образование» в Самаре предусмотрены средства в размере 1 миллиарда рублей. Финансовые средства будут направлены на:
- строительство новых детских садов и школ;
- социальные выплаты и льготы;
- оказание материальной помощи гражданам пожилого возраста, инвалидам и ветеранам;
- капитальный ремонт учреждений культуры и спорта;
- переселение граждан из аварийного жилого фонда;
- реконструкцию и ремонт автомобильных дорог;
- оснащение новым оборудованием и техникой муниципальных учреждений образования и культуры.
Так, в рамках национального проекта «Демография», предусмотрены средства на строительство детских садов в Куйбышевском, Октябрьском, Промышленном и Кировском районах. Также, заложено финансирование на завершение строительства школы на 1200 мест в микрорайоне «Новая Самара», которую уже начали возводить в августе 2019 года.
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в следующем году начнется реконструкция улицы 22 Партсъезда на участке от Солнечной до Московского шоссе и от Карла Маркса до Ставропольской. Продолжится реконструкция Заводского шоссе.
«Мы все прекрасно понимаем насколько это значимый для Самары документ, и особенно важно то, что он носит абсолютно чёткую социальную направленность. Это значит, что мы сможем выполнить ещё больше обязательств перед горожанами, повысить зарплаты и социальные пособия, улучшить качество городской среды, сделать жизнь людей более комфортной и стабильной. Именно такие задачи ставит перед нами Президент страны Владимир Владимирович Путин и глава региона Дмитрий Игоревич Азаров. И именно на это нацелены национальные проекты, которые уже в этом году позволили нам сделать огромный шаг в модернизации и развитии таких важнейших сфер жизни как образование, здравоохранение, транспорт и многих других» -, подчеркнула в ходе заседания Думы глава города Елена Лапушкина, - «Хочу поблагодарить депутатский корпус за плодотворную совместную работу над городским бюджетом. Уверена, нам удастся достичь ещё более серьёзных результатов по повышению качества жизни горожан».
«После 1-го чтения профильными комитетами Думы совместно с департаментами администрации была проведена колоссальная работа по формированию окончательного варианта бюджета города. Эта работа велась конструктивно, без популизма и самопиара, и за ее основу были взяты обращения жителей. В ходе доработки проекта бюджета по предложениям депутатского корпуса предусмотрены средства на организацию льготного горячего питания учащихся с учетом питания в субботние дни, проведение медицинских осмотров работников образовательных организаций и воспитанников спортивных школ, увеличен объем средств на проведение капитального ремонта образовательных учреждений. Остальные вопросы и предложения взяты на контроль, включены в «лист ожидания», - резюмировал Алексей Дегтев, председатель Думы городского округа Самара, передает пресс-служба горадминистрации.
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