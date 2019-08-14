Портал «Малые закупки» позволил сэкономить региональному бюджету 112 миллионов рублей
14 августа 2019 15:12
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Руководитель ведомства напомнила участникам совещания, что с целью цифровизации экономики в июле 2017 года в промышленную эксплуатацию был запущен модуль «Малые закупки», который призван перевести в цифровую плоскость взаимодействие заказчиков с малым и средним бизнесом.
Портал позволяет в режиме онлайн осуществлять закупки «малого объема» (до 300 и по отдельным видам услуг до 600 тысяч рублей) за счет формирования единого извещения, которое публикуется на сайте. Кроме того, на адрес электронной почты поставщика приходит уведомление о появлении нового извещения в интересующем его разделе. Также поставщик имеет возможность разместить оферту с предложением своего товара или услуги, а заказчик заключить контракт путем выбора из предлагаемых оферт наиболее подходящей по цене и другим условиям.
Наталья Катина отметила, что на данный момент на портале зарегистрировано более 5 000 поставщиков, из которых около 4 000 являются субъектами малого и среднего предпринимательства. При этом 80% зарегистрированных поставщиков – это предприниматели Самарской области.
«Соответственно, размещая наши прямые закупки через этот портал, мы даем возможность развиваться местному бизнесу, что косвенно влияет и на реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»», – подчеркнула Наталья Катина.
Подводя итоги работы модуля за 1,5 года, руководитель Главного управления организации торгов доложила, что за 2018 и 6 месяцев 2019 года региональными заказчиками в модуле заключено более 65,7 тысяч контрактов на общую сумму свыше 3,4 миллиардов рублей. Говоря об экономическом эффекте модуля, Наталья Катина подчеркнула, что за истекший период благодаря «Малым закупкам» сложилась экономия от стартовой цены 10,5%, что в натуральном выражении составляет порядка 112 миллионов рублей.
Наталья Катина также отметила, что представители бизнеса высоко оценивают возможности модуля, особенно активно им пользуются сельхозпроизводители губернии. Руководитель Главного управления организации торгов рассказала, что многие предприниматели выступают с инициативой распространить опыт взаимодействия через «Малые закупки» на муниципальный уровень. С подобным предложением, в частности, выступило реготделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».
Дмитрий Азаров поручил главам муниципальных образований активнее включаться в работу системы «Малые закупки», информировать о ее возможностях местный бизнес.
«Очевидно, что единая система позволяет работать на качество и на снижение цены, создает условия конкурентного рынка в регионе и дает возможность на этом портале работать и поставщикам из других субъектов», – отметил Дмитрий Азаров.
Также руководитель Главного управления организации торгов доложила об измениях в Федеральном законе о госзакупках, вступивших в силу с 1 июля 2019 года. Наталья Катина отметила, что основные изменения касаются сокращения сроков и упрощения процедуры закупок. К примеру, теперь при проведении электронных аукционов на закупки до 300 миллионов рублей сроки подачи заявок сокращаются до 7 дней, а изменения в план-график будут вносить всего за один день, тогда как ранее на эту процедуру отводилось до 10 дней. Кроме того, до трех рабочих дней сокращается срок рассмотрения первых частей заявок, при «коротком» аукционе он составит один день.
«Сократились и трудозатраты: теперь не надо размещать отчет об исполнении контракта и вместо четырех документов по планированию теперь всего один –план-график. Эти изменения будут действовать с 1 января 2020 года», – рассказала Наталья Катина.
Кроме того, теперь заказчик обязан требовать от победителя торгов обеспечить гарантийные обязательства. Также, если в процессе исполнения контракта договор с победителем торгов был расторгнут по соглашению сторон, теперь можно не проводить новые торги, а заключить контракт с участником первоначальных торгов, занявшим второе место. Станет проще и процедура оформления документов: в ближайшее время будут разработаны единые требования к составу заявок и единые типовые формы контрактов и документов приемки.
«Эти законодательные решения – следствие обсуждения на Госсовете вопросов ускорения реализации нацпроектов. В сжатый срок проработали эти вопросы, провели только через Правительство, Государственную Думу и Совет Федерации. Все меньше и меньше становится процедур, сокращаются сроки, все это должно сказываться и на эффективности нашей с вами работы», – подчеркнул Дмитрий Азаров.
Обеспечивать чистоту и прозрачность закупок будет независимый регистратор, который заработает с 1 октября 2019 года. Он будет фиксировать все действия участников торгов в единой информационной системе, передает пресс-служба облправительства.
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